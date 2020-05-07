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رياضة

نجم بايرن ميونخ السابق: غياب الجماهير قد يؤثر على هوية بطل البوندسليجا

الخميس 07/مايو/2020 - 06:25 ص
ديتمار هامان
ديتمار هامان
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محمد رشاد
ألمح ديتمار هامان، أسطورة بايرن ميونخ السابق، إلى أن إقامة الدوري الألماني بدون حضور جماهير قد يؤثر على هوية بطل المسابقة.

استقرت رابطة الدوري الألماني، على استئناف مسابقة البوندسليجا في 15 مايو الجاري، بدون حضور جماهيري، بعد الحصول على الموافقة السياسية بعودة النشاط الرياضي.

بايرن ميونخ الذي يتصدر الدوري الألماني برصيد 55 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن بوروسيا دورتموند، صاحب المركز الثاني، حقق اللقب في الموسم السبع الماضية.

وقال هامان، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "قد تكون هناك بعض المفاجآت بسبب إقامة المباريات خلف الأبواب المغلقة، لأن اللاعبون يفتقرون للحماس في غياب المشجعين".

وأضاف الدولي الألماني السابق: "لذلك سيكون هناك نادي وأكثر يمكنهم التعامل مع غياب الجماهير واللعب بشكل أفضل".

وأتم: "لكن الأندية الكبرى ستعاني بسبب غياب الجماهير، لأن أدائهم بتحسن في وجود ضغط جماهيري، بينما عندما يغيب المشجعون يصبح الوضع وكأنه مباراة ودية".
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