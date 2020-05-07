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تعليم

تداول أسئلة وإجابات فرنساوي 2 ثانوي عبر فيس بوك.. ووزير التعليم: الغشاش مصيره الدور الثاني

الخميس 07/مايو/2020 - 09:30 ص
منصة الامتحان
منصة الامتحان
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ياســـمين بدوي
يشهد الآن جروب لطلاب الثانوية العامة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تداولا لصور من امتحان قيل إنها تخص امتحان اللغة الفرنسية الذي يؤديه طلاب الصف الثاني الثانوي  الآن داخل اللجان إلكترونيا عبر منصة الامتحان من المنازل.

وبمجرد نشر هذه الصور، بدأ الطلاب يتبادلون الإجابات عبر نفس الجروب، لتتم بذلك عملية الغش الإلكتروني من جانب الطلاب.

من جانبه، وجه الدكتور طارق شوقي رسالة جديدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وقال وزير التربية والتعليم : "كل من اجتهد "بنفسه" سواء بالمشروعات أو الامتحانات الإلكترونية سينجح هذا العام".

وأضاف: "أما من اشتري بحثًا أو شارك في الغش الجماعي سيدخل دورًا ثانيًا، لأن التربية قبل التعليم".

وأكد وزير التربية والتعليم تصريحاته: "نحن معكم على التليجرام، كما أننا معكم على فيس بوك وواتس اب".

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم: "من المهم أن نقول إن عقد الامتحانات الإلكترونية تتم في المنزل وبلا رقابة، ويفترض أن يكون الطالب حريصا على أن يتعلم، وأن يستفيد من كل الفرص لصقل مهاراته والتدريب الحقيقي على نوعية الأسئلة الجديدة قبل الوصول إلى الصف الثاني عشر".

وأضاف: "أي محاولات للغش الجماعي سوف تنال عقابا شديدا، ولذلك نرجو عدم التحايل باستخدام ما نمنحه من تسهيلات".

وتابع وزير التربية والتعليم: "من يختار أن يكتب اسمه على إجابات ليست إجاباته، وأن يرتضي نجاحًا ليس من حقه، ومن يضيع فرص التعلم وفرصة أن يعلم مستواه الحقيقي، فهذا قراره وهو الخاسر الأول والخاسر الأكبر في نفس الوقت".

وأكمل وزير التربية والتعليم تصريحاته قائلا: "نحن نقدم أقصى ما نستطيع في هذه الظروف لمساعدة من هو جاد في رحلة التعلم، ولكن علي البعض أن يتفكر لماذا نهدر فرص التعلم، ونلجأ لمساعدة الآخرين، ولماذا يفرح البعض بما لم يستحقه ويحققه بالعلم والعمل والمنافسة الشريفة؟".

ودخل منذ قليل، طلاب الصف الثاني الثانوي في 14 محافظة على منصة الامتحان لآداء امتحان مادة اللغة الاجنبية الثانية في الفترة الصباحية، وذلك بشكل إلكتروني من المنازل.

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ويتواجد الان على منصة الامتحان خلال الفترة ما بين الساعة ٩ صباحا حتى ١٢ ظهرًا طلاب المحافظات التالية:

القاهرة
الجيزة
الإسكندرية
أسيوط
كفر الشيخ
قنا
الفيوم
دمياط
الإسماعيلية
أسوان
بورسعيد
شمال سيناء
الوادي الجديد
جنوب سيناء


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أما المجموعة الثانية من الطلاب، فمن القرر أن يدخلوا على منصة الامتحان في الفترة المسائية خلال الفترة ما بين الساعة ١٢ ظهرًا حتى ٣ عصرًا، وتشمل هذه المجموعة طلاب محافظات:
الشرقية
الدقهلية
القليوبية
الغربية
المنوفية
البحيرة
المنيا
سوهاج
بني سويف
الأقصر
السويس
البحر الأحمر
مطروح

ويؤدي طلبة الصفين الأول والثاني الثانوي امتحان نهاية العام الدراسي (مايو 2020) إلكترونيًا ، فيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، وسيتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.

وتتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مراجعات ليلة الامتحان لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى وفقًا للجداول المعلنة على منصة البث المباشر https://stream.moe.gov.eg/

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