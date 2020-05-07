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محافظات

حصاد 36 ألف فدان قمح وتوريد 86 ألف طن من المحصول لصوامع القليوبية

الخميس 07/مايو/2020 - 11:00 ص
توريد قمح
توريد قمح
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إبراهيم الهوارى

أعلن المهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، أنه تم حصاد 36500 فدان قمح من إجمالي 51632 فدان منزرعة بالمحصول على مستوى المحافظة.


وأشار وكيل وزارة الزراعة أن إجمالي المورد للشون والصوامع  حتى الآن بلغت 86 ألف طن منذ انطلاق موسم التوريد منتصف أبريل الماضي على مستوى المحافظة.


من جانبه قال اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية أنه جرى تشكيل لجنة بكل شونة برئاسة مفتش تموين تضم ممثلين عن هيئة الصادرات والواردات والزراعة والجهة المسوقة والقباني وأمين الشونة لتحديد درجة النقاوة ووزن الأقماح وصرف أثمانها للمزارعين خلال 48 ساعة.


وأشار إلى أنه تم اتخاذ جميع الاحتياطات لاستقبال محصول القمح وتم توجيه مباحث التموين بتشديد الرقابة على جميع مراحل التوريد للشون والصرف للمطاحن ومراجعة ومطابقة الكميات الموردة أولا بأول على مدار اليوم.


أضاف محافظ القليوبية أن الدولة تولى اهتماما خاصًا بمحصول القمح كأحد المحاصيل الإستراتيجية وتعمل المحافظة جاهدة على توفير السلالات الجيدة بجانب الميكنة وطرق الري الحديثة.

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