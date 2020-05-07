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سيارات

تعرف على فوائد تنظيف محرك السيارة

الخميس 07/مايو/2020 - 10:58 ص
صدى البلد
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أماني نوار


يعتبر تنظيف المحرك  شيء مهم لاكثر من سبب فهو يساهم في إزالة الشوائب وتحديدا الزيت القديم والي يحتوي على زيت مؤكسد  وثانيا فهو يؤدي إلى رفع ضغط المحرك ويجب على مالك السيارة أن  يعرف بأن استخدام مواد سيئة وغير معروفة سيؤدي إلى ظهور هذا الدخان.

 

أصبحت السيارات اليوم تتمته بمساحة صغيرة جدا بالقرب من المحرك كما ان هناك عدد من السيارات  تتمتع بمساحة صغيرة جدًا بالقرب من المحرك كما أن عدد السيارات الكبير والحرارة المرتفع أدت جميعها إلى تخزين الحرارة في المحرك بشكل أكبر ولم يعد هذا الأخير يتمكن من تصريفها بشكل سهل.

 

في الماضي كانت مجاري الزيت في المحركات كبيرة أما اليوم وبسبب التعقيدات الكثيرة أصبحت مجاري الويت ضيقة لدرحجة ان عملية التزييت أصحبت حساسة جداد.

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يعتبر وضع الزيت مع مادة التنظيف مع الزيت القديم لحوالي 25 دقيقة كفيل بتنظيف الشوائب التي ستخرج من الفلتر ومع الزيت كما أن هذه المادة تنظف التكيات ، الشدادت ، الجنازير ، عمود الكرنك ، التيربو قم بهذه العملية الآن وغير الزيت والفلتر وستشعر بأن المحرك قد استعاد الأحصنة التي افتقدها.

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