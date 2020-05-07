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أخبار البلد

القوى العاملة: 38 ألف عامل غير منتظم بالجيزة صرفوا منحة الرئيس حتي الآن

الخميس 07/مايو/2020 - 12:20 م
محمد سعفان - وزير
محمد سعفان - وزير القوى العاملة
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هيثم سعد الدين
قامت مديرية القوي العاملة بالجيزة ، بمتابعة صرف منحة العمالة غير المنتظمة المتضررة من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)  بالمحافظة، التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي بقيمة 500 جنيه تصرف علي 3 أشهر لهذه الفئة، فضلا عن صرف المنحة الاستثنائية للعمالة المسجلة بالمديرية.

تلقي وزير القوي العاملة  محمد سعفان، تقريرا بذلك من  محمد عيسي وكيل الوزارة مديرية المديرية في هذا الخصوص عن ما تم خلال أبريل الماضي، أشار فيه إلي أنه تم الصرف لنحو 27 ألفا  و45 عامل غير منتظم من خلال 239 فرع للبريد ، و9 فروع للبنك الزراعي المصري خلال الفترة من 13 إلي 16 أبريل الماضي ، فضلا عن استكمال المرحلة الأولي وعددها 7 ألاف و590 عاملا خلال الفترة من 26 إلي 30 من نفس الشهر، وحتي 14 مايو الجاري.

وأشار  "عيسي" أن المديرية تابعت أيضا صرف المنحة الاستثنائية التي قررها وزير القوي العاملة للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية وقدرها 500 جنيه لنحو 4707 عاملا بقيمة إجمالية مليونين و353 الفا و500 جنيه ، وذلك خلال الفترة من 29 مارس وحتي 29 أبريل الماضي.

كما قامت المديرية بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم وموقف العمالة لنحو 565 منشأة ، منها 300 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية، فضلا عن متابعة تخفيض أعداد العمالة اليومية لنحو 265 منشأة  من خلال مكاتب التفتيش العمالي.

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