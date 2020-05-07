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مرأة

بعد زواجها للمرة الـ 6 .. 10 صور تبرز جرأة وأناقة غادة عبد الرازق

الخميس 07/مايو/2020 - 02:12 م
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
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نهى هجرس
أعلنت الفنانة غادة عبد الرازق زوجها للمرة الـ 6 من هيثم زنيتا، مدير تصوير مسلسلها الجديد "سلطانة المعز"، الذي تقوم ببطولته ويتم عرضه في دراما رمضان 2020.

وتحرص الفنانة غادة عبد الرازق على متابعة جمهورها من خلال حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .

وتفضل غادة عبد الرازق، أرتداء الملابس الكاجوال والفساتين القصيرة التى تبرز عن جمالها ورشاقتها، وتختار الألوان الفاتحة والناعمة التى تتناسب مع لون بشرتها.

وتميل إلى أختيار الألوان الترابية للماكياج التى تبرز جمال عيونها، ووضع أحمر للشفاه باللون البينك الفاتح، والبيج الناعم.

وتفضل أن تترك شعرها الأسود القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة تبرز عن اناقتها.

بعد زواجها للمرة الـ 6 .. 10 صور تبرز جرأة وأناقة غادة عبد الرازق
بعد زواجها للمرة الـ 6 .. 10 صور تبرز جرأة وأناقة غادة عبد الرازق
بعد زواجها للمرة الـ 6 .. 10 صور تبرز جرأة وأناقة غادة عبد الرازق
بعد زواجها للمرة الـ 6 .. 10 صور تبرز جرأة وأناقة غادة عبد الرازق
بعد زواجها للمرة الـ 6 .. 10 صور تبرز جرأة وأناقة غادة عبد الرازق
بعد زواجها للمرة الـ 6 .. 10 صور تبرز جرأة وأناقة غادة عبد الرازق
بعد زواجها للمرة الـ 6 .. 10 صور تبرز جرأة وأناقة غادة عبد الرازق
بعد زواجها للمرة الـ 6 .. 10 صور تبرز جرأة وأناقة غادة عبد الرازق
بعد زواجها للمرة الـ 6 .. 10 صور تبرز جرأة وأناقة غادة عبد الرازق
بعد زواجها للمرة الـ 6 .. 10 صور تبرز جرأة وأناقة غادة عبد الرازق
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