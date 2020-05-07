مصرع شخص وإصابة 4 آخرين فى تصادم بطريق طنطا – كفرالشيخ.. شاهد

لقي شخص فى العقد الثالث من عمره مصرعه متفحما وأصيب 4 أخرين فى حادث تصادم سيارتين ملاكي وميكروباص بسبب السرعة الزائدة على "طنطا – كفرالشيخ " بنطاق محافظة الغربية بسبب السرعة الزائدة أمام أبواب مدخل مول طنطا الرئيسي مما تسبب في اشتعال النيران ونقل كافة المصابين بواسطة سيارات الإسعاف الى طوارىء مستشفي طنطا الجامعي.

تلقي اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية إخطارًا من العميد مازن الرشيدي مأمور مركز طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بوقوع بحادث سير بالقرب من مول طنطا بطريق كفر الشيخ الدولي بنطاق دائرة المركز.

كما انتقلت القيادات الأمنية والتنفيذية مدعومة بقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث وخصصت سيارة الإسعاف لنقل المصابين وضحايا الحادث إلي المستشفى لإسعافهم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.