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رياضة

هشام حطب: انتخابات الاتحادات المقبلة ستتيح للفائز الادارة عاما واحدا فقط

الخميس 07/مايو/2020 - 04:59 م
هشام حطب
هشام حطب
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عبدالله هشام
أكد هشام حطب رئيس اللجنة الاوليمبية انه يملك خطة لعودة الحياة لكل الاتحادات الرياضية بشكل تدريجي بعد فترة التوقف الطويلة التى شهدها النشاط الرياضي علي خلفية الاجراءات الاحترازية للدولة خوفا من انتشار فيروس كورونا .

وأوضح حطب في تصريحات إذاعية : الانتخابات القادمة طبقا للقانون سينتج عنها مجلس ادارة يتيح له إدارة المجلس لمدة عام واحد فقط وحتي انتهاء بطولة دورة الالعاب الاوليمبية بطوكيو لعام 2021 .

وأكمل : حديث بعض المرشحين للانتخابات ان الفترة المقبلة ستتيح ادارة الاتحاد لمدة موسم واحد والقانون من وجهت نظري وحسب رؤيتي يطبق ويعلو علي اللائحة .


وأوضح : افطار أمس مع اللجنة الخماسية لكرة القدم ووزير الشباب والرياضة كان اجتماعي بدون تفاصيل رياضية ومنتظرين الاتحاد الدولى سيبث رأيه في نص مايو بشأن عودة الدورى المصري لكرة القدم .


واختتم هشام حطب تصريحاته قائلا : استقالة الاتحاد الدولى لرفع الاثقال اوقف كل القرارات التي وقعت علي مصر ، ومحمد ايهاب سيعود في طوكيو 2021.
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