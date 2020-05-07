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توك شو

غادة إبراهيم تعترف على الهواء: جوزي خانني مع واحدة أكبر من أمي

الخميس 07/مايو/2020 - 10:04 م
غادة ابراهيم
غادة ابراهيم
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عبد الخالق صلاح
قالت الفنانة غادة إبراهيم، إن خيانة زوجها مع فنانة كبيرة تُدعى "إ. بنت ع" دون أن تفصح عن اسمها الحقيقي هو سبب طلاقها منه، مضيفة "حدثت مشكلة بيني وبين زوجي وانتهت بالطلاق بسبب الخيانة، وقعدت فترة مش عاوزة اتكلم في الموضوع لكن اتكلمت بعد فترة طويلة من الانفصال بسبب الضغط".


وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن زوجها السابق كان يطلق على نفسه لقب وزير مع كل تغيير وزاري"، متابعة: "إ. افتكرت انها هتبقي حرم الوزير القادم وأنا اللي طلبت الطلاق  وهو مبقاش وزير".


وتابعت: "جوزي خاني مع واحدة من سن أمي وأمه".


وأشارت غادة، الى أنه تم تلفيق قضية اَداب لها وقت سفرها بالخارج، متابعة: "كنت مأجرة الشقة وخارج البلاد ورجعت لقيتهم قابضين على المستأجر ومعمول ليا قضية اَداب".


وأضافت ، "المستأجر مأجر الشقة من ٢٠١٤ وقبضوا عليه ٢٠١٦ وكل الناس عارفة أن القضية ملفقة ليا من إ. بنت ع كانت بتنتقم مني".


وأشارت إلى أنه منذ عام ٢٠١٠ أنا قلت وصرحت في الصحافة أن زوجي خانني مع سيدة أكبر من أمي وأكبر من أمه.
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