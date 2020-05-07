محمود حميدة وخالد النبوي من "لما كنا صغيرين".. شاهد

شارك النجم محمود حميدة متابعيه صورة جديدة من مسلسله الجديد لما كنا صغيرين عبر حسابه على "انستجرام".





وظهر حميدة برفقة الفنان خالد النبوى وعلق قائلًا "أنا بشتغل فى أوضة قزاز، يعنى معنديش حاجة مستخبية عشان أكشفها #محمود_حميده#خالد_سليم#سليم_منصور#لما_كنا_صغيرين".





عُرضت الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة الفنانة ريهام حجاج، ضمن الماراثون الدرامي الرمضاني 2020.





وشهدت أحداث الحلقة الثالثة عشرة تهديد "سليم" محمود حميدة "دنيا" و"وائل" بالشرط الجزائي في حال تقديم استقالتيهما من العمل بالشركة.





وتقوم عبير منير بزيارة "حسن" نبيل عيسى المحبوس على قضية مقتل "نهى" ويعدها "ياسين" خالد سليم بأنه سيفعل أقصى جهده لإثبات براءته.





وتنتهي الحلقة بجلوس "سليم" مع محاميه "وفيق" أشرف زكي، وأخبره بأنه لا يريد أن تعمل "صافي" معهم مرة ثانية، واختاره هو ليكون بديلًا لها، ولكنه لم يقبل واعترض معه، وتركه وذهب.





وأثناء حديثهم سمعتهم "أبلة عفت" سميرة عبد العزيز، وهم يتحدثون، فواجهت "سليم" بأنها عرفت متاجرته في المخدرات، واستنكرت من فعله لذلك، خاصةً أنه من عائلة راقية، فشعر بالخزي والحزن من حديثها.



