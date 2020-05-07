أخبار الحوادث.. سر علاقة حسن شاكوش فى تهديد أسرة عمر جابر.. نظر استئناف النيابة على قرار إخلاء فتاة التيك توك حنين حسام

نشر قسم الحوادث بموقع "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، العديد من أخبار الحوادث المأساوية ضمّت بين طياتها جرائم قتل ووقائع أخرى، وفيما يلي أهم ما جاء بها..
شهدت منطقة النهضة بمدينة السلام واقعة انتحار شاب فى ظروف غامضة، وعثر الاهالى على جثته مشنوقا داخل شقته بدائرة القسم، وباخطار النيابة العامة استعجلت تحريات المباحث حول الحادث.
كشفت تحقيقات نيابة العجوزة تفاصيل جديدة في اتهام اللاعب عمر جابر لاعب نادي الزمالك السابق ونجم نادي بيراميدز الحالي لصديقيه، بتهديده وزوجته وشقيقه بالقتل وخطف أطفالهم لامتناعه عن دفع ملايين الجنيهات لهما.
" تحولت حياتي إلى الجحيم.. تزوجته عن حب لكن تحولت شخصيته إلى انسان لا يعرف الشرف حاول تصويرى أثناء العلاقة الزوجية .. بهذه الكلمات بدأت إسراء حديثها لتسرد معاناتها التي عاشتها مع زوجها التي لم تمر سنوات على زواجها الذى اكتشفت فيما بعد أنه قواد ويدير شبكة دعارة.
ينظر يوم السبت المقبل، قاضي المعارضات بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، جلسة استئناف النيابة العامة، على قرار قاضي التحقيق اليوم الذى قضى باخلاء سبيل الطالبة حنين حسام الشهيرة بـ "فتاة التيك توك" والتى أثارت جدلا واسعا بكفالة 50 ألف جنيه، في اتهامها بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة.