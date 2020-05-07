أخبار الحوادث.. سر علاقة حسن شاكوش فى تهديد أسرة عمر جابر.. نظر استئناف النيابة على قرار إخلاء فتاة التيك توك حنين حسام

كشفت تحقيقات نيابة العجوزة تفاصيل جديدة في اتهام اللاعب عمر جابر لاعب نادي الزمالك السابق ونجم نادي بيراميدز الحالي لصديقيه، بتهديده وزوجته وشقيقه بالقتل وخطف أطفالهم لامتناعه عن دفع ملايين الجنيهات لهما.

" تحولت حياتي إلى الجحيم.. تزوجته عن حب لكن تحولت شخصيته إلى انسان لا يعرف الشرف حاول تصويرى أثناء العلاقة الزوجية .. بهذه الكلمات بدأت إسراء حديثها لتسرد معاناتها التي عاشتها مع زوجها التي لم تمر سنوات على زواجها الذى اكتشفت فيما بعد أنه قواد ويدير شبكة دعارة.



