ربطها في السرير وصوّرها أثناء العلاقة الجنسية.. إسراء تطلب الطلاق: زوجي قواد وبيدير شبكة دعارة

" تحولت حياتي إلى الجحيم.. تزوجته عن حب لكن تحولت شخصيته إلى انسان لا يعرف الشرف حاول تصويرى أثناء العلاقة الزوجية .. بهذه الكلمات بدأت إسراء حديثها لتسرد معاناتها التي عاشتها مع زوجها التي لم تمر سنوات على زواجها الذى اكتشفت فيما بعد أنه قواد ويدير شبكة دعارة.

قالت إسراء: « أهلي رفضوا جوزي لما اتقدملي وقالولي مش مرتاحين له نهايئًا إلا أنني رفضت الاستسلام أو الزواج من غيره ووقفت أمام اسرتى حتى تم الزواج لأدخل عش الزوجية»، وأضافت: « مر زوجي بضائقه مالية كبيرة إلا أنني رفضت التخلى عنه ووقفت بجانبه وكنت بقول بكرة هيبقى أحلى المهم أنه بيحبني".

وأضافت: «طلبت من أمي تدخل جمعية وده اللي حصل وفعلًا أول ما قبضت الفلوس فتحت مشروع وكبر لنقوم بالإنفاق على بيتنا ولكن خلال تلك الفترة توفى أبي لتتغير معاملة زوجي إلى العكس تمامًا فبدلا من أن يتمني أن أرضي عنه أصبح يضربني لأي شئ ويأخذ كل أرباح المشروع الخاص بي عنوه".

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وقالت: "بعدها بدأ يظهر ميول غريبة خلال علاقتنا الزوجية لدرجة أنه كان يقوم بتوثيقي بالحبال في السرير وتصوير العلاقة بالكامل صوت وصورة، لغاية يوم كنت بغسل هدومه ولقيت فلاشة فتحتها وجدت زوجي في صور فاضحة في أوضاع شاذة مع عدد من السيدات ولما دورت في موبايله لاقيت مكالمات مع ستات بيتكلموا في أمور غريبة.





وتابعت: "واجهت زوجي بما رأيت فرد ده شغلي اللي بصرف عليكوا منه لاكتشف أنه قواد ويدير شبكة دعارة يقدمون كل أنواع المتعة الحرام مقابل النقود من خلال إرسال صور الفتيات للزبائن وبعد الاختيار يتم تحديد الثمن»، وأضافت: "ولما روحت حكيت لوالده فكان رده هو رجع للحاجات دي تاني".

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واختتمت إسراء حديثها: "لم أستطع أن أستكمل الحياة معه بهذه الطريقة وقمت بأخذ أولادي والهروب إلى منزل والدي وطلبت الطلاق إلا أنه رفض ذلك وطلب إبراءه من كل حاجه حتى نفقة الأولاد مما دعا بي إلى أن أقوم برفع دعوى طلاق للضرر منه للخلاص من هذا العذاب".