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أخبار العالم

التعايش مع كورونا.. فنادق نيويورك توفر غرفا خاصة للمصابين بفيروس كورونا

الجمعة 08/مايو/2020 - 03:29 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
قالت صحيفة "واشنطن بوست"، اليوم الجمعة، إنه في الوقت الذي تصارع الدول من أجل إبطاء معدل تفشي فيروس كورونا، وتعتمد حلولا للحيلولة دون وجود حالات إصابة جديدة، قررت مدينة نيويورك تقديم غرف فندقية خاصة للمصابين الذين يعانون من أعراض خفيفة لفيروس كورونا، حتى يتمكنوا من العزل لتجنب انتشار الفيروس إلى بقية أفراد أسرهم.

ونقلت الصحيفة عن رئيس لجنة الصحة في مجلس مدينة نيويورك، مارك ليفين، قوله إن المرضى خلال فترة العزل، سيتم تزويدهم بالطعام وإمكانية الوصول إلى الصيدلية، وخدمة غسل الملابس.


وأضاف أنه سيكون لكل موقع عزل طاقم طبي متاح لإجراء الفحوصات اليومية، بالإضافة إلى فني طب طوارئ جاهز للاستجابة في حالة الطوارئ. 

وأشار إلى أنه من أجل خصوصية المريض، لا يمكن الكشف عن أسماء ومواقع الفنادق المشاركة، وفقًا لمكتب العمدة.
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