صاحب رسالة نفسي ابقى زي منسي يتسبب في بكاء زوجة الشهيد وتقبل يده على الهواء.. فيديو

استقبلت منار سليم، أرملة الشهيد البطل أحمد منسى، الطفل إسلام أسامة صاحب رسالة "نفسي ابقى زي منسي" بأسرة البطل أحمد المنسي بالترحاب وقامت منار بتقبيل رأس و يد الطفل على الهواء.





وقالت منار سليم، :" أنا لما شوفت الجواب بتاعك كنت عايزه اعيط وانت يا إسلام حققت حلمى".





وتابعت " أنا حلمت من 3 سنوات بعرض أى عمل لـ الشهيد المنسي فيلم أو مسلسل و العمل يحظى بحب الأطفال.. و لما شفت جواب اسلام أنا عيط و حلمى تحقق لان المنسي كان بيحب الأطفال واللى عمله أسلام ده اسعدنى".





وقال الطفل إسلام أسامة خلال حواره ببرنامج " كل يوم" المذاع على قناة "اكسترا"، تقديم الإعلامية بسمة وهبة، إن مسلسل الاختيار به أشياء كثيرة مميزه وبابا المنسي كان بيعمل حاجات حلوه.





وأشار الطفل إسلام إلى أن " الجماعات الإرهابية تقوم بالتدمير والتخريب، وتعجب الطفل من تفكير الجماعات الإرهابية واستهدافهم للمواطنين".





ولفت الطفل إسلام أسامة، إلى أنه يتمنى أن ينضم للقوات المسلحة ويكون صديق لـ حمزة نججل الشهيد أحمد المنسي و يقتلون الإرهابيين.

روت منار سليم، أرملة الشهيد البطل أحمد منسى، تفاصيل وذكرياته معها في شهر رمضان، موضحة أنه كان يبدأ إفطاره بالشوربة، وكان عاشقًا لـ"النواشف" وبلح الشام، كما كان محبًا للأطفال ويتفاعل دائمًا معهم.

وأضافت أرملة الشهيد البطل أحمد منسي، أثناء حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، عبر برنامجها "كل يوم" المذاع عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن الشهيد كان يحرص دائما على الإفطار مع والديه، وكان مرحًا ويحب الضحك كثيرًا واللعب مع الأولاد.

وتابعت "كان بيحب يتفرج على مسلسل الكبير أوي، ويحب الجلوس مع أصدقائه كثيرًا على القهوة".

وأشارت إلى أنها تلقت خبر استشهاد منسى بحزن شديد وصدمة كبيرة، مضيفة "كنت انتظر خبر استشهاده منذ 3 سنوات.. كنت عارفه ما يحدث في سيناء، وكان يتحدث عن الشهادة كثيرًا، ويقول أنا قاعد منتظرها".