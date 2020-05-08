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رياضة

محمد صلاح يزين التشكيل المثالي للأفضل فى الدوري الإنجليزي

الجمعة 08/مايو/2020 - 05:33 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
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محمد رشاد
كشفت هيئة الإذاعة البريطانية "BBC" عن نتيجة استفتائها عن أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي النجم و التشكيل المثالي لموسم موسم 2019/2020، ليتواجد الدولي المصري محمد صلاح بها.



الشبكة البريطانية، أجرت استفتاءً، للأفضل هذا الموسم باختيار الجماهير، وسيطر لاعبو  ليفربول على التشكيل المثالي لموسم 2019-2020، حيث تواجد منه سبعة لاعبين، واثنين من مانشستر سيتي، ولاعب واحد من يونايتد، وآخر من ليستر سيتي.

وإليكم التشكيل المثالي من BBC

حراس المرمى: أليسون بيكر (ليفربول).

خط الدفاع: أندري روبرتسون (ليفربول)، كاجلار سويونكو (ليستر سيتي)، فيرجيل فان دايك (ليفربول)، ترينت أرنولد (ليفربول).

خط الوسط: برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد)، هندرسون (ليفربول)، كيفين دي بروين (مانشستر سيتي).

خط الهجوم: ساديو ماني (ليفربول)، سيرجيو أجويرو (مانشستر سيتي)، محمد صلاح (ليفربول).
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