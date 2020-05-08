محمد صلاح يزين التشكيل المثالي للأفضل فى الدوري الإنجليزي

كشفت هيئة الإذاعة البريطانية "BBC" عن نتيجة استفتائها عن أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي النجم و التشكيل المثالي لموسم موسم 2019/2020، ليتواجد الدولي المصري محمد صلاح بها.
الشبكة البريطانية، أجرت استفتاءً، للأفضل هذا الموسم باختيار الجماهير، وسيطر لاعبو ليفربول على التشكيل المثالي لموسم 2019-2020، حيث تواجد منه سبعة لاعبين، واثنين من مانشستر سيتي، ولاعب واحد من يونايتد، وآخر من ليستر سيتي.
وإليكم التشكيل المثالي من BBC
حراس المرمى: أليسون بيكر (ليفربول).
خط الدفاع: أندري روبرتسون (ليفربول)، كاجلار سويونكو (ليستر سيتي)، فيرجيل فان دايك (ليفربول)، ترينت أرنولد (ليفربول).
خط الوسط: برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد)، هندرسون (ليفربول)، كيفين دي بروين (مانشستر سيتي).
خط الهجوم: ساديو ماني (ليفربول)، سيرجيو أجويرو (مانشستر سيتي)، محمد صلاح (ليفربول).