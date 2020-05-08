التصريح بدفن شاب عثر عليه مشنوقا داخل شقته بمنطقة النهضة

قررت النيابة العامة، التصريح بدفن جثة شاب بعد الانتهاء من تشريح جثمانه عثر عليه مشنوقًا داخل شقته بمنطقة النهضة بمدينة السلام.





كما قررت النيابة استعجال تقرير الصفة التشريحية واستعجال تحريات المباحث للوقوف على حقيقة الواقعة.





وكانت شهدت منطقة النهضة بمدينة السلام واقعة انتحار شاب فى ظروف غامضة، وعثر الأهالى على جثته مشنوقا داخل شقته بدائرة القسم، كانت وحدة مباحث قسم شرطة السلام ثان، تلقت بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة داخل شقة بدائرة القسم.





على الفور انتقلت أجهزة الأمن ورجال البحث الجنائى لمكان الحادث، وتم العثور على جثة شاب مشنوق وبمناظرة الجثة تبين عدم وجود أى آثار اعتداء فى جسده.





ومن خلال جمع المعلومات والتحريات تبين أن المتوفى كان يعانى من حالة نفسية سيئة فى الأونة الأخيرة، وأقدم على الانتحار بشنق نفسه داخل شقته لمروره بأزمة نفسية .