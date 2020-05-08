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فن

بعد مقتل خالد أنور.. خيانة عهد يتصدر تريند تويتر

الجمعة 08/مايو/2020 - 11:43 ص
صدى البلد
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آيه عاطف
تصدر مسلسل "خيانة عهد" للفنانة يسرا، قائمة تريند "تويتر" خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك ضمن عرضه في السباق الرمضاني 2020.

وقامت الفنانة حلا شيحة، بقتل الفنان خالد أنور، في الحلقة 14 وذلك حين كشف أمرها، وعرف حقيقة اتفاقها مع جومانا مراد لكي تجعله يدمن، حيث تواجد في منزل جومانا وقام بطلب رقم حلا شيحة من هاتفها ليجده مسجلا باسم "فرح" كما رن الهاتف في المنزل ليجدها متخفية خلف الستائر.

وبعد مواجهته لها ينشب خلاف بينهما ويقع خالد أنور على الأرض ينزف، ولكن حلا شيحة ترفض إنقاذه بل تعطيه جرعة هروين حتى تكون الوفاة ناتجة للهروين وتخفي فعلتها.

بينما تم العثور على جثته مرمية على الطريق، وانهارت والدته يسرا حين رأته وتم عمل جنازة له ودفنه في المقابر الخاصة بالعائلة.

يذكر أن بينما قامت يسرا "عهد" بلم شمل العائلة من خلال سفرية، وطلبت من حلا شيحة وخالد سرحان، أن ينسيا كل ما حدث في الماضي وأن يبدأوا جميعا صفحة جديدة.

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