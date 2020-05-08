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فن

كيدهن عظيم.. نجيب ساويرس يعلق على دور روجينا في مسلسل البرنس

الجمعة 08/مايو/2020 - 11:40 ص
صدى البلد
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ميرنا محمود
نشر رجل الأعمال نجيب ساويرس تعليقا علي دور روجينا "فدوى" في مسلسل البرنس عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب نجيب ساويرس: "أنا مش فاهم إيه اللي وداها لمراته إن كيدهن عظيم". 

 
شهدت أحداث الحلقة الـ 14 من مسلسل البرنس بطولة الفنان محمد رمضان قيام فدوى الفنانة روجينا زوجة فتحى الثانية الفنان أحمد زاهر بدخول منزله حيث تسكن زوجته الأولى الدكتورة شيماء الفنانة دينا عبد العزيز وصدمتها بأنها زوجته الثانية واكتشفت فدوى خداع فتحى لها وعلمت أنه ليس لديه أولاد.

واعتذر لها فتحى مبررا كذبه بانه خاف أن يجرحها ولكن فدوى لم تصدق كلامه وتركته وذهبت إلى بيتها وقالت له انها في انتظاره لمعرفة الحقيقة. وزارت علا الفنانة نور اللبنانية رضوان البرنس الفنان محمد رمضان في محبسه.

تضمنت الحلقة ذهاب شيماء إلى والدة فتحى وهى منهارة لتخبرها بأن ابنها تزوج عليها ونصحتها حماتها بألا تخرب على نفسها مما اضطر شيماء ان تقول لها حسبى الله ونعم الوكيل.

وذهبت المهندسة نورا شقيقة رضوان إلى والدة علا وخطيبها السابق الفنانة صفاء الطوخى تعترف لها انها ساهمت هى وشقيقها عادل في حبس رضوان خوفا من تهديد فتحى لها بالقتل في حالة اعترافها بأى شىء امام النيابة كما هددها بقتل حمادة خطيبها السابق داخل السجن.

على صعيد آخر ذهبت فدوى وفتحى لطبيب نساء وتوليد لمعرفة أسباب عدم الإنجاب ولتضعه أمام الأمر الواقع وتكشف حقيقة كذبته.

وانتهت الحلقة بمشهد نداء أمين الشرطة على رضوان البرنس داخل محبسه للزيارة حيث ظهرت على ملامح رضوان علامات الاستغراب والدهشة ليترك المخرج المشاهدين في حيرة حول من الذى قام بزيارته.


 مسلسل "البرنس" تدور أحداثه فى إطار الدراما الاجتماعية حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" يجسد شخصيته محمد رمضان الذي يعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه. 

ويسجل مسلسل "البرنس" التعاون الثانى بين محمد سامى ومحمد رمضان فى الدراما التليفزيونية بعدما قدما سويا مسلسل "الأسطورة" عام 2016، وحقق نجاحا جماهيريا فى نسب المشاهدة، كما تعاون سامى مع رمضان فى السينما خلال فيلم "جواب اعتقال" الذى تم عرضه عام 2017.
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