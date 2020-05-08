وصول لاعبي برشلونة لخوض أول مران بعد أزمة كوورنا.. صور





وذكرت صحيفة سبورت الإسبانية، أن جميع اللاعبين حصلوا على معدات التدريب الأربعاء الماضي، للنزول إلى المعلب مباشرة، دون الدخول إلى غرف خلع الملابس،وذلك ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.





وأضات الصحيفة، أن مران برشلونة سيقام على ثلاث ملاعب، للحفاظ على سلامة اللاعبين، والالتزام بقرار رابطة الليجا بخوض التدريبات بصورة فردية.





ولم يحدد الاتحاد الإسباني حتى الآن موعد عودة مسابقة الليجا، رغم استئناف التدريبات بشكل فردي.





ويتصدر برشلونة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة، بفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

وصل لاعبو فريق برشلونة إلى المدينة الرياضية لخوض اول مران فردي، منذ توقف مسابقة الدوري الإسباني في شهر مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا المستجد.