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أخبار البلد

الري: إزالة 269 ألف مخالفة على نهر النيل ومنافع الري والصرف

الجمعة 08/مايو/2020 - 01:03 م
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أمل مجدى
تلقي الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري تقريرًا بشأن موجات الحملات التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية فى مجال الإزالات والتي تضمنت تنفيذ (269,492) ألف إزالة على نهر النيل ومنافع الري والصرف منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل في يناير 2015 ، فضلا عن إزالة (226) حالة تعدي على نهر النيل وشبكة الترع والمصارف على مستوى الجمهورية خلال الأسبوع الأول من شهر مايو الحالي ، حيث قام قطاع تطوير وحماية نهر النيل بتنفيذ (102) إزالة ، فيما قام قطاع الري بتنفيذ (62) إزالة على منافع الري ، إلى جانب قيام هيئة الصرف بتنفيذ (62) إزالة على منافع الصرف.

وفي هذا الصدد أفاد المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بأن القطاع قام بتنفيذ ( ١٠٢) إزالة خلال الأسبوع الأول من شهر مايو ٢٠٢٠ شملت إزالة (١٥) بمحافظة الغربية و(٩) بمحافظة المنوفية و(٣) بمحافظة البحيرة و(٩) بمحافظة كفر الشيخ وعدد (١٦) بمحافظة اسيوط و(٦) بمحافظة سوهاج و(٢٩) بمحافظة قنا و(٦) ازالات بمحافظة الاقصر و(٩) بمحافظة اسوان ليكون اجمالى الازالات على مستوى القطاع منذ بدء الحملة فى ٢٠١٥ حتى الآن (٥٣١٠٤) إزالة.

من جانبه،قال المهندس طارق عواد رئيس قطاع الري إن القطاع قام بتنفيذ حزمة من الإزالات بمختلف المحافظات وذلك خلال الفترة من ١-٧مايو 2020، وأسفرت عن تنفيذ ٦٢ إزالة شملت ١٣ ازالة بمحافظة المنوفية و٤٧ ازالة بمحافظة الجيزة و٢ ازالة بمحافظة الشرقية ليكون إجمالى الازالات بقطاع الري (١٤٠٢٨٦) إزالة.

وأشار المهندس خالد مدين رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف إلى أن الهيئة قامت خلال الأسبوع الأول من شهر مايو 2020 بتنفيذ العديد من الإزالات في نطاق الوجهين البحرى والقبلي بلغت ( 62 ) إزالة موزعة على أقاليم الصرف بمختلف أنحاء الجمهورية ، وقد تضمنت تنفيذ (40 ) إزالة بإقليم شرق الدلتا بزمام محافظة الشرقية ، و(5) إزالات بإقليم وسط الدلتا بزمام محافظة المنوفية إلى جانب تنفيذ (17) إزالة بإقليم مصر العليا بزمام محافظة ( أسيوط .

وبهذا تصبح محافظة ( الشرقية ) أعلى محافظة فى تنفيذ أعمال الإزالات خلال الفترة المذكورة من شهر مايو ( 40 ) إزالة .

جدير بالذكر أن الازالات تنوعت مابين مبانى خرسانية ومبانى بالطوب الأحمر وأسوار وتشوينات وزراعة الجسور وردم وقطع الجسور وتوصيل مواسير لصرف المخلفات... 

وأكدت وزارة الموارد المائية والرى استمرارها في بذل المزيد من الجهد وبعزم لا يلين للتصدي الي كافة التعديات على شبكة الترع والمصارف..مشيرة إلى مضيها قدما في تنفيذ كافة الإزالات وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة في شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة في الوحدات المحلية للحفاظ على منافع الري والصرف من التعديات والتصدي لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلوث.
الري: إزالة 269 ألف مخالفة على نهر النيل ومنافع الري والصرف
الري: إزالة 269 ألف مخالفة على نهر النيل ومنافع الري والصرف
الري: إزالة 269 ألف مخالفة على نهر النيل ومنافع الري والصرف
الري: إزالة 269 ألف مخالفة على نهر النيل ومنافع الري والصرف
الري: إزالة 269 ألف مخالفة على نهر النيل ومنافع الري والصرف
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