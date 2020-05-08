AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

طفرة جديدة.. هل يتوحش فيروس كورونا أم يقضي على نفسه؟

الجمعة 08/مايو/2020 - 03:53 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements
قسم الخارجي
وجد باحثون أمريكيون طفرة فريدة في الشفرة الوراثية لفيروس كورونا المستجد، قد تضعف انتشاره بين البشر.

وبحسب وكالة "سبوتنيك"، قال فريق من الباحثين في جامعة أريزونا الأمريكية، إن الطفرة تشبه التغيرات التي شهدها العلماء في فيروس سارس الذي تفشى عام 2003 المنتمي لنفس العائلة.



وقالت الصحة الكويتية إن عدد الإصابات الإجمالي ارتفع إلى 7208 حالة. 

وأشار العلماء إلى اختفاء 81 حرفا في جينوم فيروس كورونا، بما يمكن أن يغير سلوكه ويجعله أشد أو أقل ضراوة، بحسب الدراسة التي نشرت في مجلة "فايرولوجي".

والمؤشر الأهم في البحث، هو أن طفرة مماثلة حدثت لفيروس سارس قبل سنوات، وأضعفت قدرته على الانتشار بين البشر.

وتمكن الفريق في التعرف على التركيب الجيني لفيروس كورونا المستجد، بعد تحليل مسحات أخذت من بعض المرضى، مما سمح لهم تحديد نحو 30 ألف حرف من شفرته الوراثية.

وكشف الأستاذ المساعد في كلية علوم الحياة بجامعة ولاية أريزونا ورئيس فريق البحث، إفريم ليم، "أن هذه الطفرات ذات أهمية كبيرة لأنها حدثت لفيروس "سارس" وقللت من قدرته على الانتشار".

كما قد تساهم هذه الطفرات على فهم فيروس كورونا المستجد بشكل أفضل، وتطوير أدوية أو لقاحات مضادة له، لكن الأمر يحتاج إلى مزيد من الدراسات.

في وقت سابق، أظهرت دراسة أجراها مجموعة من العلماء من جامعة "لندن كوليدج" البريطانية عن وجود 198 تغييرًا جينيا في "كوفيد - 2ِِِ" الذي أدى إلى ظهور "كوفيد -19".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لـ محبي نظرية المؤامرة.. ما حقيقة تخليق فيروس كورونا في المعامل

اكتشاف 40 طفرة لفيروس كورونا

هل تحوّر فيروس كورونا تحميه من حرارة الصيف ؟ .. الإجابة صادمة

عالم سعودي يفك شفرة كورونا ويكشف موعد انتهائه

أستاذ ميكروبيولوجى: انتشار فيروس كورونا يقلل من خطورته.. تفاصيل

طفرات أشد عدوانية.. تطورات خطيرة في كورونا تضرب عدة دول

ترشيحاتنا

صدمة.. دراسة بريطانية حديثة تكشف الفئات الأكثر عرضة لخطر الوفاة بسبب كورونا

خلال 24 ساعة.. قاضي المعارضات يحسم الجدل في قضية فتاة التيك توك بعد إخلاء سبيلها

بعد اتهامه بالتفويت..أسامة نبيه لـ صدى البلد: هذه حكاية تعمد إهدار الفرص أمام الزمالك

نجم منتخب العراق السابق: اللعب لـ الزمالك أسوأ قرار في حياتي

التعليم: بدء تسليم أبحاث الطلاب غدا .. وهذه هي الضوابط

8 دول توافق على عقار صيني لعلاج كورونا

AdvertisementS

بداية من الأحد المقبل..الكويت تعلن تطبيق الحظر الشامل حتى نهاية مايو

عمره 62 سنة ويعمل بالكويت منذ 20 عاما ..التفاصيل الكاملة لوفاة أول طبيب مصري بالخارج بسبب كورونا

من أول يونيو.. تعرف على عقوبة عدم ارتداء الكمامة بالشوارع والمواصلات

بعد استعداد المطارات.. متى تعود حركة الطيران في مصر

الملابس لا تنقل الفيروس ولا مناعة للمتعافين..مجلس الوزراء يوضح 7 حقائق عن كورونا

أول تعليق رسمي من الأهلي حول التعاقد مع موليكا ونجم صن داونز

مديون بـ 14 مليون جنيه للمتهمين..تفاصيل جديدة فى اتهام عمر جابر لاثنين من أصدقائه بمحاولة خطف ابنه

تعافي 190 شخصا بـ كورونا وخروجهم من مستشفى العزل بالإسكندرية

تأجيل العام الدراسي الجديد 2020/2021 لأجل غير مسمى .. حقيقة أم شائعة

طبيب الكويت الأول خارج مصر.. 95 مصابا و8 شهداء فى صفوف الجيش الأبيض بسبب كورونا

التعليم: بدء تسليم أبحاث الطلاب غدا .. وهذه هي الضوابط

أحدث الإحصائيات.. كورونا يودي بحياة أكثر من 270 ألف شخص ويصيب 4 ملايين آخرين حول العالم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدمة.. دراسة بريطانية حديثة تكشف الفئات الأكثر عرضة لخطر الوفاة بسبب كورونا

10 علامات تنذرك.. أعراض نقص الحديد في الجسم

تويوتا وسوبارو يتشاركان فى إنتاج موديل 86 الرياضى الجديد..صور