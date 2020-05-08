استجابة لصدى البلد.. القابضة لمياه الشرب تجيب على شكوى أهالى قرية دنديط بالدقهلية

استجابة لشكاوى المواطنين المقدمة عبر خدمة بين الناس الخاصة بموقع صدى البلد الإخبارى بشأن انتشار مياه الصرف بقرية دنديط بالدقهلية وانقطاع المياه.





أوضحت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية ردا على الشكوى الواردة تحت عنوان " قارئ يشكو استمرار انتشار مياه المجارى بقرية دنديط بالدقهلية " ان بالنسبة لمياه الشرب بالقرية فهى بحالة جيدة ومتواجدة على مدار اليوم دون انقطاع ، مشيرة الى انه كان هناك أعمال صيانة بمحطة مياه الشرب بالقرية، واستغرقت الأعمال يومان، مما تسبب في ضعف الضغوط، وفور الانتهاء من الأعمال عادت المياه بحالة جيدة.





اضافت انه بالنسبة للصرف الصحي فأن قرية دنديط بها نسبة 60% غير مخدومة بالصرف الصحي، وجاري تنفيذ مشروع صرف صحي متكامل مكون من محطات وشبكة انحدار وخط طرد، والربط على محطة معالجة الصرف الصحي بميت غمر تحت إشراف الجهات المختصة ، وفي حال ورود أي شكاوى تخص كتمات أو طفح الصرف الصحي؛ تقوم الشركة بالمساعدة في حل المشكلات، بواسطة الأفراد والمعدات.



