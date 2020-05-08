AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

استجابة لصدى البلد.. القابضة لمياه الشرب تجيب على شكوى أهالى قرية دنديط بالدقهلية

الجمعة 08/مايو/2020 - 03:54 م
القابضة لمياه الشرب
القابضة لمياه الشرب
Advertisements
كريم ناصر
استجابة لشكاوى المواطنين المقدمة عبر خدمة بين الناس الخاصة بموقع صدى البلد الإخبارى بشأن انتشار مياه الصرف بقرية دنديط بالدقهلية  وانقطاع المياه.

أوضحت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية  ردا على الشكوى الواردة تحت عنوان "  قارئ يشكو استمرار انتشار مياه المجارى بقرية دنديط بالدقهلية " ان بالنسبة لمياه الشرب بالقرية فهى  بحالة جيدة ومتواجدة على مدار اليوم دون انقطاع ، مشيرة الى انه كان  هناك أعمال صيانة بمحطة مياه الشرب بالقرية، واستغرقت الأعمال يومان، مما تسبب في ضعف الضغوط، وفور الانتهاء من الأعمال عادت المياه بحالة جيدة.

اضافت انه بالنسبة للصرف الصحي فأن  قرية دنديط بها نسبة 60% غير مخدومة بالصرف الصحي، وجاري تنفيذ مشروع صرف صحي متكامل مكون من محطات وشبكة انحدار وخط طرد، والربط على محطة معالجة الصرف الصحي بميت غمر تحت إشراف الجهات المختصة ، وفي حال ورود أي شكاوى تخص كتمات أو طفح الصرف الصحي؛ تقوم الشركة بالمساعدة في حل المشكلات، بواسطة الأفراد والمعدات.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القابضة لمياه الشرب تستجيب لشكوى أهالي قرية كوم سخين بقنا

استجابة لصدى البلد.. القابضة لمياه الشرب تبحث شكوى قرية السبخا بالدقهلية

استجابة لصدى البلد.. القابضة لمياه الشرب تستجيب لشكوى عزبة منصور بالدقهلية

استجابة لصدى البلد.. القابضة لمياه الشرب تستجيب لشكوى قرية سرسنا بالفيوم

استجابة لـ صدى البلد.. القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تسحب المياه المتجمعة بمقابر الزهايرة بالدقهلية

استجابة لـ صدى البلد: إدراج قرية البيضا بالدقهلية ضمن برنامج خدمات الصرف الصحي

ترشيحاتنا

لمواجهة كورونا.. تحرك برلماني لضم الصيادلة في صفوف الجيش الأبيض

التربية والتعليم: لا صحة لرفض استلام المشروعات البحثية من الطلاب لعدم سداد المصروفات المدرسية

ناعمة و جذابة.. شاهد أبرز تسريحات شعر ياسمين صبري

بعد أسامة نبيه.. أحمد عيد عبدالملك يعترف بتعمد إهدار الفرص أمام الزمالك.. فيديو

تعافي 190 شخصا بـ كورونا وخروجهم من مستشفى العزل بالإسكندرية

الايقاف أو الغرامة المالية بانتظاره..خبير لوائح: من حق غزل المحلة شكوى أسامة نبيه فى اتحاد الكرة

AdvertisementS

بداية من الأحد المقبل..الكويت تعلن تطبيق الحظر الشامل حتى نهاية مايو

عمره 62 سنة ويعمل بالكويت منذ 20 عاما ..التفاصيل الكاملة لوفاة أول طبيب مصري بالخارج بسبب كورونا

من أول يونيو.. تعرف على عقوبة عدم ارتداء الكمامة بالشوارع والمواصلات

بعد استعداد المطارات.. متى تعود حركة الطيران في مصر

الملابس لا تنقل الفيروس ولا مناعة للمتعافين..مجلس الوزراء يوضح 7 حقائق عن كورونا

أول تعليق رسمي من الأهلي حول التعاقد مع موليكا ونجم صن داونز

مديون بـ 14 مليون جنيه للمتهمين..تفاصيل جديدة فى اتهام عمر جابر لاثنين من أصدقائه بمحاولة خطف ابنه

تعافي 190 شخصا بـ كورونا وخروجهم من مستشفى العزل بالإسكندرية

تأجيل العام الدراسي الجديد 2020/2021 لأجل غير مسمى .. حقيقة أم شائعة

طبيب الكويت الأول خارج مصر.. 95 مصابا و8 شهداء فى صفوف الجيش الأبيض بسبب كورونا

التعليم: بدء تسليم أبحاث الطلاب غدا .. وهذه هي الضوابط

أحدث الإحصائيات.. كورونا يودي بحياة أكثر من 270 ألف شخص ويصيب 4 ملايين آخرين حول العالم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدمة.. دراسة بريطانية حديثة تكشف الفئات الأكثر عرضة لخطر الوفاة بسبب كورونا

10 علامات تنذرك.. أعراض نقص الحديد في الجسم

تويوتا وسوبارو يتشاركان فى إنتاج موديل 86 الرياضى الجديد..صور