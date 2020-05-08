مجلس النواب يزف بشرى لأصحاب الأملاك المحجوز عليها بسبب الضرائب

أيد عمرو الجوهرى عضو لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب ، المبادرة الحكومية التى اطلقتها الحكومة بشأن رفع الحجز الضريبى عن أى عميل يسدد 1% من أصل الضريبة.

وقال "الجوهرى" لـ"صدى البلد"، إن الحكومة تسعى لتحصيل الضرائب المتاخرة من العملاء الذين يخضعون للحجز الضريبي، والذي يبلغ عددهم 93 ألف عميل وذلك للوصول إلى تسوية حول إجمالي المبالغ المستحقة عليهم عن طريق مبادرات وعروض وتسهيلات لضمان هذا الامر.





وأشار عضو لجنة الشئون الإقتصادية بالبرلمان، أن الحصيلة الضريبية تمثل 70% من إيرادات الدولة ولذلك من الضرورى أن تقوم الحكومة باطلاق هذه المبادرات حتى تستطيع ان تجذب الخاضعين للحجز الضريبى لسداد المتاخرات.



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وتابع النائب حديثه:" ستكون هذه المبادره بمثابة بشرى سارة للاشخاص الذين تم الحجز عليهم سواء على سياراتهم او نقودهم فى البنوك او الشقق وغيرها عن طريق دفع 1% تستطيع بعد ذلك ان تحصل على املاكك او اى شئ تم الحجز عليه من جانب الضرائب".





ترأس الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، مساء أمس، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وعدد من مسئولي الجهات المعنية. وكان ذلك بعد أن



