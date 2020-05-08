كلمة السر البعوض.. الأمراض تغزو أنحاء أوروبا بحلول 2030

حذرت دراسة من أن البعوض الحامل لأمراض مثل حمى الضنك والزيكا والحمى الصفراء قد يكون شائعا في أنحاء أوروبا بحلول عام 2030 بسبب الاحترار العالمي.

وأفادت الدراسة التي نشرتها صحيفة ديلي ميل البريطانية، بأن التغييرات في أنماط هطول الأمطار التقليدية وارتفاع درجات الحرارة ستجعل المزيد من أجزاء العالم منازل قابلة للحياة للبعوض.

وأوضحت الدراسة أن الحشرة، المعروفة بالاسم العلمي Aedes aegypti وكذلك الاسم الشائع "البعوض الحمى الصفراء" ، تزدهر حاليا فقط في المناطق الأكثر سخونة في العالم.

وكشفت الدراسة أن نطاق انتشار هذا البعوض يمكن أن يتوسع من أفريقيا والأمازون وشمال أستراليا ليشمل إسبانيا والبرتغال واليونان وتركيا في العقد المقبل.

وأشارت الدراسة، إلى أن غزو البعوض الناقل للامراض سيستمر في غزو الصين وجنوب الولايات المتحدة القارية بنحو أربعة أميال سنويًا بحلول عام 2050.