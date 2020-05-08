خالد الجندى: بركة دعاء الصالحين منعت استفحال كورونا .. فيديو

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، إن الرسول الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال إن فى يوم الجمعة ساعة إجابة، ويمكن أن تكون ما بين العصر والمغرب.





وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الجمعة: "ساعة الإجابة، يمكن أن تدخر للعبد يوم القيامة ، او ترفع عنه مصيبة، أو يجاب دعاءه فى الحال، وعشان كده لا يجوز قول بندعى ومفيش إجابة".





وأضاف: "يمكن عدم استفحال كورونا علينا، بسبب دعاء الصالحين، القوة التى منعتها هو الله، ببركة دعاء الصالحين".





طالب الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بعقوبات صارمة على من يخالف قرارات الحكومة فى مواجهة أزمة فيروس كورونا ، مضيفا: "اللى يعمل تجمعات يوجه له قضية قتل".





وتابع الجندى، الناس المسؤولة عن القوانين عدلوا القوانين، " كل واحد عاوز يشرب زجاجة بيبسى يجمع أصحابه، ويعرض حياتنا للغاية، لا لازم يتحاسبوا بتهمة القتل".





قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، إن الله أعطانا طوق نجاة فى كتابه العزيز، من أزمة فيروس كورونا، لافتًا إلى أنه لو اعتبرنا أن كورونا عذاب أو عقوبة من الله، يمكن تغييرها، بالتوبة والتضرع إلى الله.











