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أخبار العالم

187 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الجزائر

الجمعة 08/مايو/2020 - 05:31 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلنت وزارة الصحة الجزائرية تسجيل 187 إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 حالات وفاة خلال آخر 24 ساعة.

وأعلن وزير الصحة الجزائري عبد الرحمن بن بوزيد، الأربعاء الماضي، أن بلاده تمكنت من تجاوز مرحلة الخوف من انتشار فيروس كورونا بعد أكثر من شهرين من تفشي الوباء.



وقال الوزير الجزائري إن عدم احترام المواطنين للإجراءات الوقائية ألزم الدولة على إعادة غلق بعض النشاطات المتضررة من الحجر.

وأكد بوزيد أن محاربة هذا الوباء لا يحتاج الجيش الأبيض وحده بل يحتاج لتجند الجميع، خاصة وأن فيه نسبة كبيرة من المواطنين لم يحترموا الإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي.

كما شدد الوزير على ضرورة وضع كل جزائري للكمامة من أجل الحد من انتشار الوباء، خاصة لو يستعمل كل مواطن الكمامة يمكننا رفع الحجر.

وأضاف بوزيد أن الجزائر في مرحلة استقرار نسبي بفضل تكاثف جهود كل القطاعات، ومؤكدا أن البلاد وأكد الوزير أن البلاد ستحارب الوباء وستتغلب عليه.
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