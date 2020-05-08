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ديني

رمضان عبدالمعز: الدعاء إلى الله لابد أن يسبقه عمل .. فيديو

الجمعة 08/مايو/2020 - 05:45 م
رمضان عبد المعز
رمضان عبد المعز
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محمود ضاحي
قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، ان الله يستجيب لدعاء عباده، بما يناسب مصالحهم، لافتا إلى أن كل دعاء يجب أن يسبقه عمل مناسب، فمثلا تلميذ يريد النجاح عليه ان يذاكر.
 
وتابع عبد المعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم : "لابد ان تعمل حتى يقبل الله دعاءك، فلا يوجد دعاء فى القرآن الكريم، الا ويسبقه عمل".

وقال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الرسول الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال ان فى يوم الجمعة ساعة اجابة، ويمكن أن تكون ما بين العصر والمغرب.

وأضاف الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الجمعة: "ساعة الاجابة، يمكن ان تدخر للعبد يوم القيامة، او ترفع عنه مصيبة، او يجاب دعاؤه فى الحال، وعشان كده لا يجوز قول بندعى ومفيش إجابة".

وأوضح: " القوة التى منعت استفحال فيروس كورونا الله جل وعلا، بسبب وبركة دعاء الصالحين ".

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