9 لاعبين في أتليتكو مدريد أصيبوا بكورونا ولم يعلموا.. وعزل ظهير الفريق





وذكرت صحيفة جلوبو سبورت أنه بعد خضوع جميع اللاعبين لفحص الكشف عن فيروس كورونا، فتبين وجود أجسام مضادة للفيروس عند 9 لاعبين، أي أنهم أصيبوا بالمرض وشفيوا منه ولم يعلموا بالأمر.





وأشارت الصحيفة أن رينان لودي ظهير الفريق تأكدت إصابته بـ فيروس كورونا المستجد وعدم تعافيه حتى الآن، وأنه سيخضع للعزل المنزلي لمدة أسبوعين حتى يتعافى من المرض.









ومن المنتظر أن يعود لاعبو أتليتكو مدريد للتدريبات غدًا، استعدادًا للعودة المحتملة لمنافسات الليجا الإسبانية الشهر القادم.