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رياضة

9 لاعبين في أتليتكو مدريد أصيبوا بكورونا ولم يعلموا.. وعزل ظهير الفريق

الجمعة 08/مايو/2020 - 10:05 م
أتليتكو مدريد
أتليتكو مدريد
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إسماعيل محمود
أكدت تقارير صحفية برازيلية، اليوم الجمعة، أن 9 لاعبين من صفوف فريق أتليتكو مدريد الإسباني، أصيبوا بالفعل بفيروس كورونا المستجد"كوفيد 19"، وتم شفاؤهم ولم يعلموا بالأمر.

وذكرت صحيفة جلوبو سبورت أنه بعد خضوع جميع اللاعبين لفحص الكشف عن فيروس كورونا، فتبين وجود أجسام مضادة للفيروس عند 9 لاعبين، أي أنهم أصيبوا بالمرض وشفيوا منه ولم يعلموا بالأمر.

وأشارت الصحيفة أن رينان لودي ظهير الفريق تأكدت إصابته بـ فيروس كورونا المستجد وعدم تعافيه حتى الآن، وأنه سيخضع للعزل المنزلي لمدة أسبوعين حتى يتعافى من المرض.


ومن المنتظر أن يعود لاعبو أتليتكو مدريد للتدريبات غدًا، استعدادًا للعودة المحتملة لمنافسات الليجا الإسبانية الشهر القادم.
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9 لاعبين في أتليتكو مدريد أصيبوا بكورونا ولم يعلموا.. وعزل ظهير الفريق

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