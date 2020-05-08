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توك شو

عزمي مجاهد يكشف حقيقة خلافه مع مرتضى منصور.. فيديو

الجمعة 08/مايو/2020 - 09:59 م
مرتضى منصور
مرتضى منصور
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عادل نصار

قال الكابتن عزمي مجاهد، إنه يمارس السياسة منذ فترة طويلة ولم يخُضها من أجل أي منصب سياسي أو من أجل خوض انتخابات برلمانية أو غيرها، متابعا: "طول عمري بلعب سياسة والدولة ادتني كل حاجة".



وأضاف مجاهد خلال لقائه مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج "خط أحمر" على فضائية "الحدث اليوم"، قائلا: "شوفت أن حزب الوفد حزب وسطي محترم فانضميت ليه من فترة طويلة جدا وفي النهاية قدمت استقالتي وكل قيادات الحزب سواء رئيس الحزب بهاء أبوشقة أو القيادات على رأسهم اللواء سفير نور من أجل التراجع عن الاستقالة ولكن اخذت القرار دون رجوع فيه".


وتابع: "أنا اتكرمت من الدولة من أكثر من جهة ومش مستني حاجة من حد ".


وفي السياق نفسه قال الكابتن عزمي مجاهد، إن اللواء حادر خلف المهيري تجمعه معه صداقة كبيرة تتعدي الـ٤٠ عاما والجميع يشهد باحترامه وخلقه الجميل، لافتا أن الشيخ خلف كان يعمل في الشرطة الإماراتية ومن ثم تقلد مناصب كبيرة .



وأضاف مجاهد، "اللواء خلف صديق العمر وتعرفنا على بعض في السبعينيات وعمر ما حصل بينا أي مشاكل وأحيي شعب وقيادة الإمارات".


وتابع: "الشيخ زايد رحمة الله عليه ده حكيم العرب لأنه شخصية قيادية ويكفي أن في كل محافظة عندنا في مصر لازم يكونوا مسميين حاجة على أسمه ربنا يحفظ عائلة اَل زايد وشعب الإمارات بالكامل".

 

وقال الكابتن عزمي، إنه لم ينحز للمستشار مرتضى منصور في يوم من الأيام، مضيفا أنهم على خلاف دائم في وجهات النظر معه.



وأضاف مجاهد، أنه اختلف مع المستشار مرتضى منصور في موضوع إنشاء مول في نادي الزمالك، قائلا: "مرتضى منصور منعني من دخول النادي وكتب ليا ورقة وأنا مبروحش النادي بقالي ٦ سنين".



وتابع: "ناوي اترشح على رئاسة نادي الزمالك وده حقي".

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