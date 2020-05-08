ريال مدريد يخطف صفقة جديدة لمدافع لايبزيج

يسعى نادي ريال مدريد الصيف المقبل، إلى ضم صفقات جديدة، من أجل بناء فريق قوي قادر على الوصول إلى منصات التتويج، وحصد البطولات.
والنادي الملكي يعتمد في السنوات القليلة الماضية، سياسة الحصول على خدمات اللاعبين الشباب أصحاب الموهبة الجيدة، من أجل بناء فريق للمستقبل، في ظل ارتفاع قيم النجوم السوقية بصورة جنونية.
وفي سياق متصل، اقترب ريال مدريد من حسم صفقة المدافع الفرنسي الشاب دايوت أوباميكانو، نجم لايبزيج الألماني.
نادي العاصمة الإسبانية مدريد ارتبط اسمه بالحصول على خدمات أوباميكانو، لكن قيمة شرطه الجزائي المقدرة بـ60 مليون يورو، ومغالاة النادي الألماني، دفعت الريال إلى التراجع.
مستجدات أخيرة كشفتها صحيفة بيلد الألمانية، اليوم الجمعة، قد تدفع النادي المدريدي إلى ضم موهبة فرنسا، مجانًا.
الصحيفة أوضحت أن اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا، يرفض التجديد، كما ينتهي عقده بحلول صيف 2021، أي أنه يمكنه الرحيل بالمجان، في يناير القادم.
لذلك، وافقت إدارة لايبزيج على خفض السعر المطلوب، واكتفت بطلب الحصول على 40 مليون يورو، نظير التخلي عن قلب الدفاع الشاب.