ندى أبو فرحات: سعيدة بنجاح الجزء الأول من النحات.. والثاني سيكون أكبر

اكدت النجمة اللبنانية ندي ابو فرحات انها سعيدة بنجاح الجزء الأول من مسلسلها النحات، متوقعة نجاحا أكبر للجزء الثاني, خاصة وان شركة. I see media والمنتج إياد الخزوز لم يبخلوا على العمل.





ووافقتها الكاتبة بثينة عوض بان توافر العناصر الإنتاجية ساعد كثيرا في تحقيق ما كتبته على الورق وخصوصا ان المنتج إياد الخزوز لم يبخل على العمل ابدا.





واشارت إلى أن نت بين عوامل النجاح أيضا، عرض المسلسل على قنوات كبيرة ولها مشاهديها عبر العالم، وهي مجموعة قنوات أبو ظبي.





النحات من تأليف بثينة عوض وإخراج التونسي مجدي سميري وانتاج I see media - إياد الخزوز - وبطولة باسل الخياط وأمل بوشوشة وليا بوشوشة وندى ابو فرحات



