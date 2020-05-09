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فن

أبيض وأسود .. آسر ياسين من كواليس مسلسل بـ 100 وش

السبت 09/مايو/2020 - 12:01 ص
اسر ياسين
اسر ياسين
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محمد بدران
شارك الفنان آسر ياسين جمهوره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة من كواليس مسلسل "بـ 100 وش" من بطولته مع نيللى كريم، والذى يخوضان من خلاله الماراثون الرمضانى 2020 .

وظهر "آسر" بصورة أبيض وأسود من كواليس العمل وعلق "عمر من #ب١٠٠وش #ب100وش".

بدأت الحلقة الخامسة عشرة من مسلسل بـ100 وش على قناة الحياة، بعرض عمر الذي يجسده الفنان آسر ياسين على سكر التي تجسدها نيللي كريم أن يعودا للنصب مرة أخرى، خاصة بعد أن صرفوا أموال العملية الأولى كلها.



وبدآ على الفور في التفكير في العملية الجديدة، وهي النصب على أحد محلات المجوهرات، وكرروا العملية أكثر من مرة، وبعدها لم يستطيعوا ان يبيعوا المجوهرات التي حصلوا عليها.



مسلسل بـ "100 وش" بطولة النجمة نيللى كريم، النجم آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدى، اسلام إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، إخراج كاملة أبو ذكرى.



وتجسد نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوالى الأحداث.



مسلسل "بـ 100 وش" تأجل عرضه من العام الماضى، وكان من المفترض أن يعرض فى رمضان الماضى، إلا أن ضيق الوقت حال دون تصويره فى الوقت المحدد، وأرجأت الشركة المنتجة تصويره وعرضه إلى رمضان 2020.


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