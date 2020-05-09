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اقتصاد

سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 9-5-2020

السبت 09/مايو/2020 - 02:59 ص
الدينار الكويتى
الدينار الكويتى
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علياء فوزى
ننشر اسعار صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت 9 مايو 2020،وفقا لاخر تحديث  للبنوك العاملة فى مصر.

سجل سعر صرف الدينار الكويتى فى البنك المركزى نحو 50.67 جنيه للشراء و 51.24 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف الدينار الكويتى فى بنك الاسكان و التعمير نحو 48.20 جنيه للشراء و 50.83جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدينار الكويتى فى بنك بلوم نحو 50.73 جنيه للشراء و 51.14 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدينار الكويتى فى بنك المصرى الخليجى نحو 48.67 جنيه للشراء و 51.18جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدينار الكويتى فى البنك الاهلى نحو 49.47 جنيه للشراء و 51 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدينار الكويتى فى بنك الاسكندرية نحو 48.35 جنيه للشراء و 51.03جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدينار الكويتى فى مصرف ابوظبى الاسلامى نحو 48.67 جنيه للشراء و 50.76 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدينار الكويتى فى المصرف المتحد نحو 47.57 جنيه للشراء و 51.14جنيه للبيع.
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