سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 9-5-2020

ننشر اسعار صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت 9 مايو 2020،وفقا لاخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.
سجل سعر صرف الدينار الكويتى فى البنك المركزى نحو 50.67 جنيه للشراء و 51.24 جنيه للبيع.
واستقر سعر صرف الدينار الكويتى فى بنك الاسكان و التعمير نحو 48.20 جنيه للشراء و 50.83جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الدينار الكويتى فى بنك بلوم نحو 50.73 جنيه للشراء و 51.14 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الدينار الكويتى فى بنك المصرى الخليجى نحو 48.67 جنيه للشراء و 51.18جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الدينار الكويتى فى البنك الاهلى نحو 49.47 جنيه للشراء و 51 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الدينار الكويتى فى بنك الاسكندرية نحو 48.35 جنيه للشراء و 51.03جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الدينار الكويتى فى مصرف ابوظبى الاسلامى نحو 48.67 جنيه للشراء و 50.76 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الدينار الكويتى فى المصرف المتحد نحو 47.57 جنيه للشراء و 51.14جنيه للبيع.
سجل سعر صرف الدينار الكويتى فى البنك المركزى نحو 50.67 جنيه للشراء و 51.24 جنيه للبيع.
واستقر سعر صرف الدينار الكويتى فى بنك الاسكان و التعمير نحو 48.20 جنيه للشراء و 50.83جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الدينار الكويتى فى بنك بلوم نحو 50.73 جنيه للشراء و 51.14 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الدينار الكويتى فى بنك المصرى الخليجى نحو 48.67 جنيه للشراء و 51.18جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الدينار الكويتى فى البنك الاهلى نحو 49.47 جنيه للشراء و 51 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الدينار الكويتى فى بنك الاسكندرية نحو 48.35 جنيه للشراء و 51.03جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الدينار الكويتى فى مصرف ابوظبى الاسلامى نحو 48.67 جنيه للشراء و 50.76 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الدينار الكويتى فى المصرف المتحد نحو 47.57 جنيه للشراء و 51.14جنيه للبيع.