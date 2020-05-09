أبرز أخبار التوك شو.. فرص عمل هشام طلعت مصطفى.. لاعب بني سويف.. أستاذ صدرية: وصلنا المرحلة الرابعة

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري أمس الجمعة، مجموعة من الأخبار الهامة من البرامج التلفزيونية، وتناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، كما استضافت عددًا من المسؤولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافة إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية، وفيما يلي أبرزها:

نوفر أكثر من 80 ألف فرصة عمل.. هشام طلعت: دول العالم تقوم على الشركات الكبيرة.. فيديو

قال هشام طلعت مصطفي، رجل الأعمال، إن علي الجميع أن يدرك أن الدول تقوم علي الشركات الكبيرة، لافتا إلي أن كل دول العالم تقوم علي هذا الاساس.

وأضاف هشام طلعت مصطفي، خلال مداخلتة ببرنامج " الحكاية" ، المذاع علي قناة "ام بي سي مصر"، أن الشركات الكبيرة يكون لها دور اقتصادي ووطني مهم في دفع الضرائب عن الدولة، بالإضافة إلي التوظيف، ونمو الناتج القومي.

من الكنافة والقطايف إلى العمل بقناة أون تايم سبورت..تعرف على لاعب بني سويف

أعرب الكابتن محروس محمود، لاعب نادي بني سويف، عن سعادته الكبيرة، بعد إعلان الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برئاسة تامر مرسي، انضمامه لفريق عمل قناة "أون تايم سبورتس"، وذلك بعد اتجاهه للعمل في صناعة القطايف والكنافة والبناء بعد توقف النشاط الرياضي بسبب أزمة فيروس كورونا.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "اكسترا نيوز"،:" شرف لى التواجد في قنوات المتحدة، وشكرًا لرئيس مجلس إدارتها تامر مرسى.. ربنا يبارك له ويجازيه خيرًا".





مش حافظ الجدول.. طارق حامد عن حاصل ضرب رقمين: مش فاكر

أجاب اللاعب الدولي طارق حامد نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر، عن أسئلة الاعلامية أروى، مؤكدا أنه شخص عصبي ويفقد أعصابه كثيرا على أرضية الملعب.

بعد واقعة"الهوت شورت"| إنجي علي تكشف حقيقة إحالتها للتحقيق.. فيديو

حلت الإعلامية إنجي علي، ضيفا مساء اليوم ببرنامج "شيخ الحارة"، المذاع على قناة "القاهرة والناس"، تقديم المخرجة "إيناس الدغيدي".

بعد 20 عاما.. مكرم أحمد يكشف مصدر حصوله على بنود معاهدة السلام مع إسرائيل

علق الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على تفاصيل نشره، لخبرى، زيارة الرئيس الراحل محمد انور السادات للقدس، وبنود معاهدة السلام مع إسرائيل.

النقاب والطرحة لا يفيدان .. أستاذ صدرية يكشف مواصفات الكمامة الطبية.. فيديو

قال الدكتور أيمن السيد سالم استاذ ورئيس قسم الصدر بقصر العيني, إن الكمامة الطبية مهمة جدا لانها تغطي منطقة الانف والفم وفيروس كورونا يدخل الجسم عن طريقهما.

بعد زيادة إصابات كورونا.. أستاذ صدرية: وصلنا المرحلة الرابعة.. فيديو

قال الدكتور عادل خطاب إستاذ الأمراض الصدرية بجامعة عين شمس، إن هذه المرحلة التي وصلنا لها اليوم من فيروس كورونا تسمى المرحلة الرابعة والتي يمكن وصفها بـ جائحة.

عقار الملاريا واللقاح الأمريكي.. آخر مستجدات فيروس كورونا في الصحف الدولية.. فيديو

عرضت الإعلامية رانيا هاشم، في برنامجها «الآن»، المذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، آخر مستجدات فيروس كورونا في الصحف الدولية، مؤكدا أن فيروس كورونا أصبح أزمة عكرت حياتنا.

أستاذ صدرية يكشف مفاجأة عن طبيعة انتقال كورونا.. فيديو

كشف الدكتور عادل خطاب عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، مفاجأة عن طرق انتقال فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد.

وقال خطاب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم، مقدمة برنامج «الآن»، المذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، مساء اليوم الجمعة، إن غسل الايدي يكفي لقتل فيروس كورونا المستجد، ولابد أن يكون فيه تباعد اجتماعي كون المرض ينتقل بسهولة.

اِغلب السقا.. فيفي عبده ترقص وتغضب وتفشل في الفوز.. فيديو

حلت الفنانة الاستعراضية فيفي عبده، ضيفة حلقة اليوم من برنامج « إغلب السقا» ، المذاع عبر شاشة "ام بي سي مصر"، مساء اليوم الجمعة.

وفي بداية الحلقة عبرت فيفي عن عميق سعادتها بحضورها برنامج التحدي، مؤكدة أنها من معجبي الفنان أحمد السقا، قائلة :"انت حبيبي يا أحمد و ابن بلد وجدع".

في رامز مجنون رسمي.. طارق حامد يخرج عن صمته.. هاجم كهربا واعترف بتلفظه بألفاظ خارجة.. فيديو

وقع الكابتن طارق حامد لاعب نادى الزمالك ومنتخب مصر، ضحية مقلب الفنان رامز جلال، «رامز مجنون رسمي»، المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، فى حلقة مساء اليوم الجمعة والذي يقنع فيه الضحايا أنه برنامج آخر، قبل أن يتفاجأوا أنهم ضحية رامز جلال.

وخلال الحلقة حدثت أحداث مثيرة جذبت انتباه الكثيرين، بدأت بوصف جلال، لضحيته بأنه لاعب لاغنى عنه فى وسط الملعب، يدافع عن عرينه بكل جسارة، معقبا:" اللاعب صاحب نظرية الترقيص ممنوع.