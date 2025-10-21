ريهام عبد الحكيم تكشف عن مفاجآت مهرجان الموسيقى العربية.. فيديو خاص

أكدت الفنانة ريهام عبد الحكيم في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد أن مشاركتها في مهرجان الموسيقى العربية تُعد مصدر فخر كبير لها، مشيرة إلى أن المهرجان يلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على التراث الموسيقي الأصيل وتقديمه للأجيال الجديدة بروح معاصرة.

وأضافت ريهام أن دورة هذا العام تحمل طابعًا خاصًا ومميزًا، كونها تأتي تحت اسم "كوكب الشرق أم كلثوم"، والتي تُعد رمزًا خالدًا في تاريخ الموسيقى العربية، لافتة إلى أن هذا التكريم يعكس مكانة أم كلثوم في وجدان الشعوب العربية.

وأشارت إلى أن هناك عددًا من المفاجآت خلال الحفل الذي ستُحييه ضمن فعاليات المهرجان، واعدة الجمهور بليلة طربية تحمل عبق الزمن الجميل وتُرضي ذائقة عشاق الموسيقى العربية الكلاسيكية.

يُذكر أن مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ33 يشهد هذا العام مشاركة نخبة من نجوم الغناء والموسيقى في مصر والعالم العربي، مع حضور جماهيري لافت وتنوع في الفعاليات التي تجمع بين الأصالة والتجديد.



https://youtube.com/shorts/cKiftljT-uE?si=NJBwcza7-Z73X8D2