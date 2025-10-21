حفل أم كلثوم.. محمد الحلو يُحيي الليلة السادسة من مهرجان الموسيقى العربية

في ليلة طربية استثنائية، يحيي الفنان الكبير محمد الحلو مساء اليوم حفلًا غنائيًا ضمن فعاليات اليوم السادس من مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ33، وذلك على خشبة دار الأوبرا المصرية.

ويأتي الحفل هذا العام تحت عنوان "كوكب الشرق أم كلثوم"، تكريمًا لرمز من رموز الموسيقى العربية وإحياءً لتراثها الذي لا يزال يلامس القلوب حتى اليوم.

من المتوقع أن يقدم محمد الحلو باقة من أشهر أغنياته، إلى جانب عدد من روائع كوكب الشرق بصوته العذب وأسلوبه الأصيل الذي يعيد الجمهور إلى زمن الفن الجميل.

ويشهد مهرجان الموسيقى العربية هذا العام مشاركة نخبة من كبار نجوم الغناء في الوطن العربي، ويُعد الحفل المنتظر للفنان محمد الحلو من أبرز محطات هذه الدورة لما يتمتع به من جماهيرية واسعة وتاريخ فني حافل.