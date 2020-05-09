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تكنولوجيا

مماثلة للهواتف.. جوجل تصدر تحديثات لسماعات Pixel buds 2 اللاسلكية

السبت 09/مايو/2020 - 07:07 ص
جوجل تصدر تحديثات
جوجل تصدر تحديثات لسماعات Pixel buds 2 اللاسلكية
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ندى على
قامت شركة جوجل بإصدار تحديث جديد لسماعات  Pixel buds 2 اللاسلكية تجعلها مشابهة لهواتف Google Pixel 4 و Pixel 4 XL الصادرة حديثا، وتعتبر التحديثات عبارة عن خواص في السوفت وير ونظام السماعات. 

وبحسب موقع 9to5google فقد أكدت شركة جوجل أنها تعتزم إطلاق التحديثات الجديدة لسماعات Pixel buds 2 اللاسلكية بحيث تكون منفصلة عن هواتف Pixel التي تصدر كل 3 أشهر، حيث أن تحديثات الهواتف لن تصبح مرتبطة مرة أخرى بتحديثات هواتف جوجل بيكسل، كما أن التحديثات التى ستحصل عليها السماعات ستكون مشابهة لنفس تحديثات الهواتف. 
 

ومن المقرر أن تصدر جوجل ألوان أخرى للسماعات اللاسلكية وتتوسع في عملية شحن السماعات إلى عدد أكبر من الدول حيث أنها  لا تزال تباع في الولايات المتحدة وباللون الأبيض. 

وأصدرت جوجل سماعات Pixel buds 2 في شهر أكتوبر الماضي جنبًا إلى جنب مع الهاتفين Google Pixel 4 و Google Pixel 4 XL، باللون الأخضر والبرتقالي والأسود إلى جانب اللون الأبيض.

وكانت شركة "جوجل قد أعلنت رسميًا عن سماعاتها اللاسلكية للأذن Pixel buds 2، والتى تقدم تصميما فريدا ومميزات عديدة للمنافسة بشدة مع الأنواع الأخرى، وتتميز السماعات بتقنية تجعلها تتكيف مع درجة الصوت المحيطة بالمستخدمين، حيث إنها ترتفع بشكل آلى في وجود الأصوات العالية وتنخفض في الوضع الطبيعى. 

وذكرت جوجل أن السماعات الجديدة Pixel buds 2 تم تصميمها للاقتران بسلاسة مع هواتف Pixel بخاصية Fast Pair، أو بالبلوتوث Bluetooth مع أى جهاز، والاتصال عن بعد لمسافة تصل إلى حوالى 90 مترا، وتمتد إلى 24 ساعة أو أكثر و يتم الشحن عبر وصلة USB-C أو لاسلكيًا.

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