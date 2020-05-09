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أخبار العالم

بريطانيا.. استعدادات لعزل الوافدين صحيا بسبب كورونا

السبت 09/مايو/2020 - 08:30 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قالت صحيفة "تايمز" البريطانية، اليوم السبت، إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سيعلن يوم الأحد إلزام كل المسافرين القادمين إلى البلاد بالبقاء في الحجر الصحي لمدة أسبوعين للوقاية من فيروس كورونا.

وأضافت الصحيفة أن كل الركاب الذين يصلون إلى المطارات والموانئ بمن في ذلك البريطانيون العائدون من الخارج البقاء في عزل ذاتي لمدة 14 يوما. 

وأشارت إلى أنه سيتم استثناء المسافرين القادمين من إيرلندا وجزر القنال الإنجليزي وجزيرة مان إضافة إلى سائقي الشاحنات الذين ينقلون إمدادات مهمة. 

ومن المنتظر أن يعلن جونسون تخفيفا محدودا جدا لتدابير العزل العام التي تفرضها بريطانيا هذا الأسبوع، في محاولة لضمان عدم حدوث ذروة ثانية للإصابات في بلد تجاوز عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا فيه 212 ألف حالة حتى الآن.
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