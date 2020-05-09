بريطانيا.. استعدادات لعزل الوافدين صحيا بسبب كورونا

قالت صحيفة "تايمز" البريطانية، اليوم السبت، إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سيعلن يوم الأحد إلزام كل المسافرين القادمين إلى البلاد بالبقاء في الحجر الصحي لمدة أسبوعين للوقاية من فيروس كورونا.





وأضافت الصحيفة أن كل الركاب الذين يصلون إلى المطارات والموانئ بمن في ذلك البريطانيون العائدون من الخارج البقاء في عزل ذاتي لمدة 14 يوما.





وأشارت إلى أنه سيتم استثناء المسافرين القادمين من إيرلندا وجزر القنال الإنجليزي وجزيرة مان إضافة إلى سائقي الشاحنات الذين ينقلون إمدادات مهمة.



