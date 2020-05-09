ترتيب الأطعمة.. طرق تخفيض فاتورة الكهرباء عند استخدام الثلاجة والديب فريزر

يبحث الجميع عن أفضل الطرق فى استهلاك الكهرباء وبالتالى خفض الفاتورة، ونشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء تلك الخطوات فى إطار الحملة التى أطلقها فى شهر رمضان بعنوان "استهلك صح واستغل فلوسك صح"، والتي تستهدف التوعية بالاستخدام الأمثل للأجهزة الكهربائية لتجنب ارتفاع فواتير استهلاك الكهرباء.





ونشر الجهاز عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى، بعض الخطوات التي يجب اتباعها لخفض استهلاك الثلاجة، والديب فريزر، فنصح بضرورة شراء الثلاجة الأكثر كفاءة والأقل استهلاكا للكهرباء، والتأكد باستمرار من غلق باب الثلاجة بإحكام وتنظيف المكثف والموتور مرتين فى العام على الأقل.





كما نصح الجهاز بضرورة ترتيب الأطعمة داخل الديب فريزر ووضعها جنبا إلى جنب لملء الفراغات التى تجعلها لا تهدر "فريون"، وبالتالى استهلاك كهرباء أقل.





كان جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أطلق مسابقة شهر رمضان بعنوان "استهلك صح واستغل فلوسك صح"، لتشجيع مستهلكي مرفق الكهرباء على الاستهلاك الأمثل للكهرباء وتوجيه أموالهم بشكل سليم بدلا من إهدار الطاقة والمال، على أن يتم اختيار 9 متسابقين بواقع متسابق من كل شركة توزيع كهرباء تمكنوا من خفض فاتورة استهلاك الشهر الكريم مقارنة بشهرى مارس وأبريل.





وحدد الجهاز شروط المسابقة كالتالي:





1-يجب توافر فاتورة استهلاك شهرى مارس وأبريل.





2- يجب أن تكون فاتورة شهر مايو أقل من فاتورة مارس وأبريل.





3-سيتم اختيار متسابق واحد من داخل النطاق الجغرافي لكل شركة توزيع كهرباء.





4-سيتم الاختيار بناءً على الأسبقية فى ارسال صور الفواتير وأكبر نسبة تخفيض فى قيمة الفاتورة.





5-سيتم الإعلان عن الفائزين على الصفحة الرسمية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك وتسليمهم الجوائز داخل مقر الجهاز.





6-سيتم التنويه عن المسابقة كل يوم خميس لتذكرة المواطنين عبر صفحة الجهاز على "فيس بوك".





وحدد الجهاز جوائز المسابقة كما يلى: "لمبات ليد - ومفاجآت لمن يتمكن من خفض فاتورته بنسبة 50%".





- سيتم البدء فى تلقى مشاركات المتسابقين 25 مايو المقبل.





- طريقة التسجيل في المسابقة:





إرسال البيانات فى رسالة على صفحة الجهاز على فيس بوك أو على العنوان الإلكتروني التالي: [email protected]