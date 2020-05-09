AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

استغلالا لفترة الحظر.. على جمعة يوضح كيفية التقرب إلى الله وختم القرآن فى رمضان.. فيديو

السبت 09/مايو/2020 - 11:47 ص
الدكتور على جمعة،
الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار علماء
Advertisements
هاجر إبراهيم
قال الدكتور علي جمعة، مفتى الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف: إن هناك كثير من الناس يسألون هل يجب ختام القرآن فى صلاة التراويح، مشيرا إلى أن الإمام ماجد يرى أن ذلك لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وأضاف "جمعة" خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أنه يمكن للإنسان أن يصلى صلاة التراويح ولو بسورة واحدة ويحسب له الأجر والثواب الكامل، موضحا أن ختم القرآن متعلق برمضان، حيث إن النبي محمد كان يختم القرآن علي جبريل مرة كل سنة حتى ما أتى فى السنة الأخيرة الذى توفى فيها وختمه مرتين.

وتابع أن سبب ختام القرآن فى شهر رمضان يرجع لهذا السبب وأنه الوقت الذى أنزل فيه هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، لافتا إلى أنه فى خارج الصلاة يقرأ الإنسان القرآن كما شاء، بل يجوز قراءته وهو داخل الصلاة سواء كانت صلاة فرض أو نفل.

وأفاد بأن من لم يحسن قراءة القرآن يمكن أن يستمع إليه ويكرره فى رمضان، متابعا أن الأولى فى رمضان هو قراءته، حيث إن كل حرف به عشر حسنات، ذاكرا بقول النبي محمد: "لا أقول لكم ألف لام ميم حرف، ألف حرف ولام حرف وميم حرف".

وأكد أن العلماء قالوا إنه إذا أضاف إلى اللسان النظر فى القرآن الكريم كان لدى الإنسان 20 حسنة، أما إذا أضفت إلى ذلك السمع فكان له 30 حسنة فى كل حرف من حروفه، مشيرا إلى أنه من الضرورى ختامه فى رمضان ولكن ليس بالضرورة فى التراويح.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هل يصح أن أمسك بالمصحف وأنا أصلى ؟

حكم ختم القرآن من الموبايل عندما لا نستطيع لمس القرآن من المصحف

مشتركة في جروب على الواتساب لختم القرآن فهل هذه بدعة ؟ .. الإفتاء توضح

نصائح لاستثمار وقتك في العبادة خلال رمضان

ملتقى الفكر الإسلامي: الصيام يكفر الذنوب والقرآن يجلي الصدور ودستور حياة

طريقة ختم القرآن في رمضان مرتين.. تعرف عليها

ترشيحاتنا

تمريض حلوان تقدم 10 نصائح لمرضى الكبد فى رمضان

زلزال يقضي على طهران.. مسؤول إيراني يحذر من كارثة أسوأ من كورونا

الـ var بالدوري.. اتحاد الكرة في ورطة بعد بيان الفيفا.. تفاصيل

لمتابعة نسب التنفيذ.. مدبولي يتفقد مشروعات الطرق والكباري بالقليوبية

ظهر بـ مسلسل مخرج 7.. ما المفلق الحساوي ؟

ظهور مرض جديد مرتبط بكورونا في نيويورك.. ووفاة طفل وإصابة العشرات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

داخل العناية المركزة.. إجراء ثاني ولادة قيصرية بمستشفى عزل العجمي.. واستقرار حالة الأم ومولودها

لافتة وعلى الموضة.. 15 صورة لـ إطلالات إنجي علي بعد تصدرها الترند

شاهد.. كيا بيكانتو kia picanto x line بتصميم خيالي