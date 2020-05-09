لمواجهة كورونا.. إجراءات احترازية وحملات تطهير وتعقيم بمراكز وأحياء أسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه يجرى تنفيذ لإجراءات احترازية ووقائية بالإضافة إلى حملات التطهير والنظافة المستمرة بجميع أحياء ومراكز المحافظة والتأكيد على تطهير جميع مكاتب البريد وأفرع البنك الزراعى المصرى، استعدادا لاستقبال المرحلة الثانية من صرف منحة العمالة غير المنتظمة بجميع المراكز.





لافتا إلى تكليف المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ والمهندس محمد عبدالجليل النجار السكرتير العام والمهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد، وذلك للإشراف والمتابعة على أعمال التعقيم وتطهير جميع المرافق والمنشآت الحكومية وغير الحكومية وماكينات الصراف الآلي وكل المرافق بالمراكز والأحياء وبالاستعانة بمعدات وفرق التطهير بشركة مياه الشرب والصرف الصحى ومعدات وحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة وسيارات الكنس الآلى، فضلا عن أعمال رفع تجمعات القمامة ونظافة الشوارع والميادين بناءًا على توجيهات رئيس الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن خطة الدولة الشاملة والإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".







حيث استهدفت حملة للتطهير حى شرق أسيوط بمشاركة أيمن محروس رئيس حى شرق وحى غرب بمشاركة محمد بشير رئيس الحى، كما شهد مركز ساحل سليم برئاسة أسامة سحيم رئيس المركز أعمال تطهير ورش جميع مكاتب البريد ومنافذ صرف المعاشات وحملة مكبرة للتطهير بمركز الغنايم برئاسة جاد الله مشرف رئيس المركز وحملة مركز أسيوط برئاسة اللواء هشام الطويل رئيس المركز وحملة للتطهير بمركز أبوتيج برئاسة يسرى كامل رئيس المركز وبمشاركة نواب رؤساء المراكز ومسئولى الحملات الميكانيكية والنظافة وبالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي ووحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة وفرق مديريات الطب البيطري والزراعة وبالتنسيق مع بعض مؤسسات المجتمع المدني.





وناشد المحافظ المواطنين على الالتزام بالمنازل قدر الإمكان وتجنب النزول إلا للضرورة ومنع التجمعات والالتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن حفاظًا على حياتهم تجنبًا لنشر العدوى بالفيروس وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) على مدار 24 ساعة وتلقى شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها وإطلاع المواطنين على حقيقة الموقف وكيفية التعامل معه.







وأوضح المحافظ أن وزارة الصحة والسكان حثت جموع المواطنين أنه عند الشعور بأي أعرض كارتفاع درجة الحرارة وما يصاحبها من أعراض أخرى يشتبه في أن تكون عدوي فيتم الاتصال بأرقام 105 و15335 والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية.