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أخبار البلد

الإصابة أو الموت.. مسئولون أفارقة يسقطون ضحايا فيروس كورونا

السبت 09/مايو/2020 - 01:42 م
فيروس كورونا فى أفريقيا
فيروس كورونا فى أفريقيا
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أمينة الدسوقى

استطاع فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" التسلل لمعظم دول العالم، وطالت يده حتى المسئولين والوزراء، فلم يترك الشعوب آمنة مستقرة، وجاء هذا الوباء المتفشي ليقلب موازين الكورة الأرضية ويجعل مقدرات الدول قائمة على مكافحته.


ولم يكن المسئولون والوزراء بمنأى ومأمن من يد فيروس كورونا المستجد، ففى أفريقيا استطاع كوفيد 19 أن يصيب عددا من الوزراء بل وأودى بحياة بعضهم.


البداية في السودان، التي أعلنت مؤخرا عن إصابة المهندس هاشم أبن عوف، وزير الدولة بوزارة النقل والبنى التحتية، بـ فيروس كورونا المستجد، إذ أنه بمجرد إصابته وضع هاشم ابن عوف نفسه فى العزل الصحى، وذلك بعد ثبوت إيجابية اختبار كوفيد 19، حيث انتقلت العدوى للوزير من أحد مخالطيه، وهو فى حالة جيدة، وذلك وفقا لما أعلنه مجلس السيادة السوداني.


غينيا بيساو

المميز فى  فيروس كورونا المستجد  أنه لا يفرق بين الأشخاص أو مناصبهم عند النيل منهم، ففى غينيا بيساو نال فيروس كورونا المستجد من وزير الصحة أنتونيو ديونا، والذي تم إعلان إصابته بالفيروس.


أعلن ذلك المتحدث باسم اللجنة الوزارية للوقاية من فيروس كورونا المستجد تومان بالدي قائلا إن عدد أعضاء الحكومة المصابين بجائحة كوفيد 19 في غينيا بيساو ارتفع إلى خمسة وزراء بينهم رئيس الحكومة نونو غوميز نابيام.


النيجر

أما فى النيجر، فقد أعلنت الحكومة فى الأيام الماضية وفاة وزير العمل، محمد بن عمر، بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك وفقا لما بثته القناة التلفزيونية العامة "تيلي الساحل" في النيجر.


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وقبيل وفاته، وجه هذا الوزير رسالة للعمال لحماية أنفسهم من فيروس كورونا المستجدّ، قائلا: "كوفيد-19 حقيقة وليس وهما، هو فتّاك، يقتل، ينتشر بسرعة الضوء، الانضباط هو السلاح الأوحد الذي سنستخدمه للقضاء على هذا الفيروس".

نيجيريا

أما نيجيريا فأعلنت فى وقت سابق وفاة أبا كياري، مدير مكتب الرئيس، بعد إصابته بـ فيروس كورونا المستجد  "كوفيد-19".

وكان كياري أكبر مساعد رسمي للرئيس النيجيري محمد بخاري (77 عاما) وكان من بين أقوى الشخصيات في  نيجيريا وكان في السبعينات من العمر ومصابا بمشكلات صحية أساسية.

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