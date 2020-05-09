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أخبار البلد

وفى الغلق حياة.. دول تمدد الحظر لمواجهة فيروس كورونا

السبت 09/مايو/2020 - 01:34 م
حظر التجوال
حظر التجوال
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أمينة الدسوقى

على الرغم من قلة إمكانياتها تسعى دول أفريقيا إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية التى تقى شعوبها من فيروس كورونا المستجد، فهناك جملة خطوات نفذتها دول القارة السمراء لحماية أراضيها من وباء كوفيد 19، رافعة شعائر وفى الغلق حياة.

تشاد
اتخذت تشاد كدولة أفريقية المزيد من الإجراءات الوقاية حيث أعلنت مد غلق نجامينا والمدن الكبرى في البلاد، لمدة أسبوعين وذلك بعد تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد، وذلك وفقا لما أعلنه وزير الصحة محمود يوسف خيال.


وقال الوزير التشادى إن هدف بلاده من  إجراء الإغلاق "منع انتشار فيروس كورونا المستجد المعدي للغاية"، كما تضمنت الإجراءات المعلن عنها حظر التنقل بين المدن، وعدم السماح للشاحنات المحملة بالبضائع بالدخول إلا بعد العاشرة مساء، أي ساعتين بعد سريان حظر التجول.


النيجر
أما فى النيجر فقد أعلنت السلطات النيجرية عن مد عزل العاصمة نيامي لمدة أسبوعين، بدءا من غد الأحد 10 مايو، وذلك من أجل احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.


وكانت نيامى قد تم عزلها، منذ 28 مارس الماضي، بالتزامن مع إعلان حالة الطوارئ الصحية.

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السودان
وفى السودان أعلنت السلطات مد حظر التجول إلى 3 أسابيع إضافية، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا فى البلاد.


وكانت سجلت الدول الأفريقية 57,746 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 2,151 وتعافى 17 19,351 حالة، وذلك وفقا لإحصائيات مركز الاتحاد الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

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