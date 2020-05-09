باسكال مشعلاني وإيساف يستعدان لطرح كليب فرصة نرجع.. اليوم

يستعد كل من الفنانة باسكال مشعلاني، والفنان إيساف لطرح ديو غنائي جديد بعنوان "فرصة نرجع" اليوم، وذلك عبر القناة الرسمية على موقع "يوتيوب".
"فرصة نرجع" كلمات: رمضان محمد، وألحان: أحمد البرازيلي، وتوزيع: محمد الشاعر، والفيديو كليب إخراج: فادي الياس، ومدير تصوير: إسلام عبد اللطيف، ومونتاج: محمد محمود، منتج فني: مني زهران، إشراف فني: أحمد حسني.
على صعيد آخر كشف المطرب إيساف، سبب اتجاهه إلى تقديم أغاني المهرجانات وابتعاده عن الأغاني الرومانسية التي اعتاد عليها الجمهور.
وقال إيساف في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "عرب وود": "أنا عايز أروح للطبقة دي والناس دي تسمعني، والطبقة دي كبيرة وتتذوق الفن بشكل جيد".
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وأضاف إيساف: "لو المغني لديه موهبة يكون قادرا على تشكيل صوته من أجل تجربة أشكال جديدة من الغناء".
وتابع إيساف، قائلا: "ما جذبني فى غناء المهرجانات أن الأغنية التي اخترتها مختلفة عن المهرجانات المتعارف عليها، وكل الكلمات مفهومة ومسموعة، وأنا لا أحب المهرجانات التي فيها ألفاظ سيئة".