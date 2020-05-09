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فن

باسكال مشعلاني وإيساف يستعدان لطرح كليب فرصة نرجع.. اليوم

السبت 09/مايو/2020 - 03:17 م
باسكال مشعلاني -
باسكال مشعلاني - إيساف
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آيه عاطف
يستعد كل من الفنانة باسكال مشعلاني، والفنان إيساف لطرح ديو غنائي جديد بعنوان "فرصة نرجع" اليوم، وذلك عبر القناة الرسمية على موقع "يوتيوب".

"فرصة نرجع" كلمات: رمضان محمد، وألحان: أحمد البرازيلي، وتوزيع: محمد الشاعر، والفيديو كليب إخراج: فادي الياس، ومدير تصوير: إسلام عبد اللطيف، ومونتاج: محمد محمود، منتج فني: مني زهران، إشراف فني: أحمد حسني.

على صعيد آخر كشف المطرب إيساف، سبب اتجاهه إلى تقديم أغاني المهرجانات وابتعاده عن الأغاني الرومانسية التي اعتاد عليها الجمهور.

وقال إيساف في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "عرب وود": "أنا عايز أروح للطبقة دي والناس دي تسمعني، والطبقة دي كبيرة وتتذوق الفن بشكل جيد".

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وأضاف إيساف: "لو المغني لديه موهبة يكون قادرا على تشكيل صوته من أجل تجربة أشكال جديدة من الغناء".

وتابع إيساف، قائلا: "ما جذبني فى غناء المهرجانات أن الأغنية التي اخترتها مختلفة عن المهرجانات المتعارف عليها، وكل الكلمات مفهومة ومسموعة، وأنا لا أحب المهرجانات التي فيها ألفاظ سيئة".
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