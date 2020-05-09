باسكال مشعلاني وإيساف يستعدان لطرح كليب فرصة نرجع.. اليوم

يستعد كل من الفنانة باسكال مشعلاني، والفنان إيساف لطرح ديو غنائي جديد بعنوان " فرصة نرجع " اليوم، وذلك عبر القناة الرسمية على موقع "يوتيوب".





"فرصة نرجع" كلمات: رمضان محمد، وألحان : أحمد البرازيلي، و توزيع: محمد الشاعر، والفيديو كليب إ خراج: فادي الياس، و مدير تصوير: إسلام عبد اللطيف، و مونتاج: محمد محمود، منتج فني: مني زهران، إشراف فني: أحمد حسني.



