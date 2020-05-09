شاهد.. ضبط 1216 قضية تهرب ضريبي بمليار و250 مليون جنيه و23 ألف شخص مخالف للحظر خلال أسبوع

واصلت قطاعات ومديريات الأمن بوزارة الداخلية حملاتها المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام بالإضافة إلى استمرارًا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا" .
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وأسفرت الجهود على مدار أسبوع عن ضبط (6377) قضية تموينية متنوعة ، 16 قضية مقاهى مخالفة لقرار الغلق وغلق 5 أماكن نشاط تعليمى مخالف، 1709 محلات مخالفة لمواعيد الغلق.
وفى مجال مخالفة قرار الحظر تم ضبط " 23647 شخصا و6835 سيارة و383 دراجة نارية و 661 مركبة توك توك" وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كل واقعة على حدا.
وفى مجال الأمن الإقتصادى تم ضبط 7639 قضية تموينية متنوعة بمضبوطات بلغت (10329إسطوانة بوتاجاز).. تقدر قيمة الغاز المدعم (1394415) جنيه و (253896لتر) لبيعها فى السوق السوداء و (1004,938) طن سلع غذائية وتموينية متنوعة ،
وتم ضبط 72 الف و638 قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (37736544) جنيه.
وقامت الإدارة العامة للمرور بالاشتراك مع ادارات المرور بمديريات الامن بشن حملات أعلى الطرق ضبط خلالها 175 الف و231 مخالفة مرورية متنوعة أبرزها "23921 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 30 قيادة تحت تأثير مخدر، 2874موقف عشوائى".
وتم ضبط 1216 قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة ضمت (216) قضية ضرائب عامة، كشف (108) قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، (46) قضية فى مجال الجمارك، (12) قضية فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، (224) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، تنفيذ (381) حكم قضائى، (216) قضية تحرى مدين ولجان فحص، وكذا ضبط (8) قضايا فى مجالات مكافحة جرائم "تحويلات مالية غير مشروعة- إتجار بالنقد الأجنبى، توظيف أموال"، (5) قضايا فى مجال جرائم "إستيلاء على المال العام- إحتيال عبر الإنترنت– غسل أموال".. بقيمة بلغت (1249507122جنيه مصرى) وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.