صبري فواز مدافعا عن السبكي: بيصرف من جيبه مش سمسار لموزع..فيديو

قال الفنان الكبير صبرى فواز، إن المنتج أحمد السبكى يستحق المجاملة لما يقدمه من أعمال فنية كثيرة ومهمة.





وأضاف فى حواره مع المخرجة إيناس الدغيدي في برنامج " شيخ الحارة والجريئة " المذاع على قناة " القاهرة والناس"، أن المنتج أحمد السبكى كغيره من المنتجين يقدمون أعمالا من كافة المستويات.





وتابع الفنان صبرى فواز، قائلا:" يذكر للسبكى أنه كان بيطلع فلوس من جيبه يصرفها على المهنة مش بيكون سمسار لموزع برا".





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وأوضح صبرى فواز، أنه لم يحدث اطلاقا مشاكل بينه وبين المنتج أحمد السبكى على الأجر.





برنامج "شيخ الحارة والجريئة" يعرض يوميا خلال شهر رمضان عبر قناة "القاهرة والناس" الساعة 6.45 مساء.





يذكر أن برنامج "شيخ الحارة" كانت تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، قبل أن يتم إيقافه لمدة شهر من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد، وتنتقل "وهبة" إلى قناة. ON