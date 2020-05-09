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محافظات

ممنوع الدخول أو الخروج.. ماذا فعل كورونا في شنشور بالمنوفية.. شاهد

السبت 09/مايو/2020 - 11:02 م
كورونا في شنشور بالمنوفية
كورونا في شنشور بالمنوفية
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مروة فاضل
شوارع هادئة خالية من المواطنين، أهالي في منازلهم، انتشار مكثف لقوات الشرطة، هذا هو الحال في قرية شنشور التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية

أصيب نحو 15 شخصًا وتوفي 3 حالات بفيروس كورونا المستجد بالقرية، مما أثار الذعر بين أهالي القرية الذين طالبوا بالنظر الكامل. 

وعلى الفور قرّر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية تطبيق الحظر الكامل على القرية لمدة أسبوع حتى الجمعة القادم 15 مايو وذلك خوفًا من تفشي فيروس كورونا. 

وقرّر المحافظ غلق جميع المحال التجارية بالقرية عدا الصيدليات والبقالة ومحال الطيور والجزارة وحظر التجول في القرية طوال اليوم إلا للضرورة القصوى. 

كما قرّر منح جميع العاملين بالحكومة والقطاعين العام والخاص إجازة لمدة أسبوع ومنع دخول أو خروج أي من العمالة من القرية إلا العاملين في المجال الطبي والمواد الغذائية والدوائية.

فيما قام الدكتور أحمد القزاز، رئيس مركز ومدينة أشمون، وبرفقته مرفت طاحون نائب رئيس المدينة بجولة ميدانية تفقدية للوحدة المحلية بشنشور.

وتابع  تنفيذ توجيهات المحافظ بشأن اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا بقرية شنشور، وعزل القرية لمدة أسبوع، والالتزام بتعليمات العزل المنزلي بالتعاون مع الشرطة والعمد ومشايخ البلد، واستخدام كافة وسائل الإعلام بالقرية من مساجد وسيارات بمكبرات الصوت وعقد حوار مع مجموعة من الأهالي والشباب المتعاونين وعددا من الصحفيين بالقرية للتوعية واتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية والوقوف على مدى الالتزام بتنفيذ تعليمات وقرار  المحافظ حفاظا على سلامة المواطنين بالقرية. 

كما قام القزاز بالمرور والمتابعة لحالات المخالطين وتم الاطمئنان عليهم  والتأكد من التزامهم بالعزل المنزلى. 
ممنوع الدخول أو الخروج.. ماذا فعل كورونا في شنشور بالمنوفية.. شاهد
ممنوع الدخول أو الخروج.. ماذا فعل كورونا في شنشور بالمنوفية.. شاهد
ممنوع الدخول أو الخروج.. ماذا فعل كورونا في شنشور بالمنوفية.. شاهد
ممنوع الدخول أو الخروج.. ماذا فعل كورونا في شنشور بالمنوفية.. شاهد
ممنوع الدخول أو الخروج.. ماذا فعل كورونا في شنشور بالمنوفية.. شاهد
ممنوع الدخول أو الخروج.. ماذا فعل كورونا في شنشور بالمنوفية.. شاهد
ممنوع الدخول أو الخروج.. ماذا فعل كورونا في شنشور بالمنوفية.. شاهد
ممنوع الدخول أو الخروج.. ماذا فعل كورونا في شنشور بالمنوفية.. شاهد
ممنوع الدخول أو الخروج.. ماذا فعل كورونا في شنشور بالمنوفية.. شاهد
ممنوع الدخول أو الخروج.. ماذا فعل كورونا في شنشور بالمنوفية.. شاهد
ممنوع الدخول أو الخروج.. ماذا فعل كورونا في شنشور بالمنوفية.. شاهد
ممنوع الدخول أو الخروج.. ماذا فعل كورونا في شنشور بالمنوفية.. شاهد
ممنوع الدخول أو الخروج.. ماذا فعل كورونا في شنشور بالمنوفية.. شاهد
ممنوع الدخول أو الخروج.. ماذا فعل كورونا في شنشور بالمنوفية.. شاهد
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