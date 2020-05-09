رئيس الوزراء العراقي يعلن الإفراج عن جميع المتظاهرين في السجون

أصدر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قرارا بالإفراج عن جميع المتظاهرين في السجون.





وقال مصطفى الكاظمي في كلمة عقب توليه إدارة الحكومة إنه سيتم الإفراج عن جميع المتظاهرين من السجون العراقية.





كما أعلن رئيس الحكومة العراقية تشكيل لجنة لمساعدة مفوضية الانتخابات في إجراء الاقتراع البرلماني.





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وفي وقت سابق أكد رئيس الوزراء العراقي أن البلاد لن تكون ممرا أو مقرا للإرهاب، مؤكدا خلال استقباله له سفير إيران لدى بلاده، أن العراق لن يكون و منطلقا للاعتداء على أية دولة أو ساحة لتصفية الحسابات.



