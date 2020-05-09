AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

رئيس الوزراء العراقي يعلن الإفراج عن جميع المتظاهرين في السجون

السبت 09/مايو/2020 - 09:28 م
رئيس وزراء العراق
رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي يعلن الإفراج عن المتظاهرين
Advertisements
قسم الخارجي
أصدر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قرارا بالإفراج عن جميع المتظاهرين في السجون.

وقال مصطفى الكاظمي في كلمة عقب توليه إدارة الحكومة إنه  سيتم الإفراج عن جميع المتظاهرين من السجون العراقية.

كما أعلن رئيس الحكومة العراقية تشكيل لجنة لمساعدة مفوضية الانتخابات في إجراء الاقتراع البرلماني.

اقرأ أيضا:

وفي وقت سابق أكد رئيس الوزراء العراقي أن البلاد لن تكون  ممرا أو مقرا للإرهاب، مؤكدا خلال استقباله له سفير إيران لدى بلاده، أن العراق لن يكون و منطلقا للاعتداء على أية دولة أو ساحة لتصفية الحسابات.

وكان مجلس الوزراء العراقي قد عقد في وقت سابق السبت، الجلسة الأولى برئاسة مصطفى الكاظمي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد اعتذار الزرفي.. من هو رئيس المخابرات المكلف برئاسة الحكومة العراقية

في أول كلمة له.. رئيس الوزراء العراقي: تكليفي اختيار وطني عسير

أول تعليق لرئيس الوزراء العراقي المكلف بشأن تفشي كورونا في البلاد

توافق نادر وتحديات أمام مصطفى الكاظمي.. هل ينجح ثالث مكلف بتشكيل الحكومة العراقية في مهمته الصعبة

رئيس الوزراء العراقي المكلف: قدمت تشكيلتي الحكومية للبرلمان

رئيس البرلمان العربي يرحب بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة الكاظمي

ترشيحاتنا

شهر العسل.. صورة جديدة لـ ياسمين صبري مع زوجها أحمد أبوهشيمة

الصحة: ارتفاع إصابات كورونا مسؤولية المواطن وترهق القطاع الطبي.. فيديو

كيف يستعد الأهلي لعودة التدريبات بعد أزمة كورونا؟

طريقة تحضير مشروب السوبيا فى المنزل

بعد إثارته لقضيتها.. الديهى يعلق على تجديد حبس حنين حسام

هتضيعوا البلد.. أحمد موسى: تكدس المواطنين على كورنيش الإسكندرية إهمال واستهتار

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمبسوت اسود.. هنادي مهنا تستعرض أناقتها على إنستجرام.. شاهد

طريقة عمل المرقوق بأسهل الوصفات

سيرين عبد النور تشعل السوشيال ميديا بإطلالة كلاسيكية