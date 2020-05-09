للموظفين ومسئولى الشركات.. فيفو تطلق رسميا هاتف Vivo G1 5G

قامت شركة فيفو الصينية بإطلاق هاتفها الجديد، Vivo G1 5G، رسميا في الصين، حيث يعتبر هاتف Vivo G1 5G الجديد مصمما خصيصا للموظفين ومسئولى الشركات حيث يقدم الوضع المزدوج للاستخدام الشخصي و في العمل.









وبحسب موقع Gizmochina فإن هاتف Vivo G1 5G سيصدر بتقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G كما أنه يتمتع بإمكانيات عالية تجعله يصلح للاستخدام في العمل وللاستخدام العادى.













شاشة هاتف Vivo G1 5G





وتأتى شاشة هاتف ستكون Vivo G1 5G بقياس 6.44 بوصة ، من نوع AMOLED HDR10 ، وبدقة 2400×1080 بيكسل، وبجودة FHD+ وسيحتوى على زر لبصمة لليد .





كاميرات هاتف Vivo G1 5G





ويتميز هاتف Vivo G1 5G بكاميرا 32 ميجا بيكسل، مع نوتش في أعلى الشاشة، وفتحة للسماعات 3.5 .





أما الكاميرات الخلفية ستكون 4 كاميرات الأساسية ستكون بدقة 48 ميجا بيكسل، وكاميرا بزاوية واسعة بدقة 8 ميجا بيكسل، وكاميرا بعدسة مكبرة بدقة 2 ميجا بيكسل، بالإضافة إلى عدسة رابعة تحتوى على مستشعر لعمق التصوير بدقة 2 ميجا بيكسل.





بطارية هاتف Vivo G1 5G





وتأتى بطارية هاتف Vivo G1 5G بقدرة 4.500 مللي أمبير، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 18 واط.





سعر هاتف Vivo G1 5G





ويأتى هاتف Vivo G1 5G بنسختين الأولى بذاكرة وصول عشوائى 8 جيجا بايت رام، وذاكرة داخلية 128 جيجا بايت بسعر 494 دولار أمريكى أى ما يعادل حوالى 7760 جنيه مصرى.





أما النسخة الثانية فتسمى Vivo G1 Police وبسعر 636 دولار أمريكى أى ما يعادل حوالى 10 آلاف جنيه مصرى.







