سحورك عندنا.. أقراص البيض وخضراوات وزبادي.. والحلو أم علي

طريقة عمل أقراص البيض :

مقادير أقراص البيض :

أرز أبيض مطهو

بيض

فلفل رومي

سكر بودرة

لبن

2 ملعقة كبيرة دقيق

نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر

ملح

فلفل أسود زيت

طريقة تحضير أقراص البيض :

* يخفق ثم يضاف الفلفل الأخضر ثم يضاف بيكنج بودر

* ويتبل بالملح والفلفل ثم يضاف الأرز ونقلب جيدا

طريقة عمل ام علي بالكراميل :

-باستعمال السكين قطعي عجينة الكلاج لشرائح، وفككيها عن بعضها، وضعيها في الفرن لمدة ٢٥ دقيقة مع تقليبها من وقت لآخر لتصبح ذهبية اللون، اتركيها جانبا.

-باستعمال السكين قطعي عجينة الكلاج لشرائح، وفككيها عن بعضها، وضعيها في الفرن لمدة ٢٥ دقيقة مع تقليبها من وقت لآخر لتصبح ذهبية اللون، اتركيها جانبا.

أهمية وجبة السحور :

من جانبه قال الدكتور مروان سالم اخصائي الصيدلة الإكلينيكية والتغذية العلاجية: إن وجبة السحور تعتبر من الوجبات التي يجب أن تكون وجبة خفيفة وغير مبالغ فيها ولايت، فلا يجب أن تحتوي وجبة السحور على الكثير من السعرات الحرارية، وذلك حتى يتمكن الجسم من حرقها خلال ساعات الصيام.





وأضاف سالم في برنامج هيلثي الذي يعرض على موقع "صدى البلد" الإخباري، إلى أنه لا يجب الاستغناء في وجبة السحور عن الجبن قليل الدسم، و الخيار بشكل أساسي؛ حيث ان الخيار من الخضروات التي تحتفظ بكميات كبيرة من المياه في الجسم، لذا فهو يوفر حاجة الجسم من الماء خلال عدد ساعات الصيام.

وتابع سالم، أن الطماطم يجب ان تحتويها وجبة السحور أيضا، إضافة إلى البروتينات، والتي يمكن ان نحصل عليها من خلال الفول، وهي وجبة شهيرة بين المصريين في وجبة السحور، ولا غني عنها؛ حيث يمكن اضافة الفول وبرز الكتان الحار مع الليمون.





وأكد أنه يمكن إدخال الشوفان في وجبة السحور، حيث انها يعتبر من الكربوهيدرات المعقدة، والتي يمكن ان تعطي احساسا بالشبع لفترات طويلة، حيث يمكن تناول 3 ملاعق من الشوفان على كوب من الزبادي وبعض من الفاكهة مثل الفراولة، والموز والجوافة، مع ملعقة عسل ابيض للتحلية.



