سحورك عندنا.. أقراص البيض وخضراوات وزبادي.. والحلو أم علي

تعد وجبة السحور مهمة فى رمضان، ويحذر أغلب أطباء التغذية من تخطيها، فلها فوائد عدة تجعل الجسم قادرا على الصيام، لذلك يقدم موقع صدى البلد يوميا قائمة بالواجبات الرئيسية.
طريقة عمل أقراص البيض :
مقادير أقراص البيض :
أرز أبيض مطهو
بيض
فلفل رومي
سكر بودرة
لبن
2 ملعقة كبيرة دقيق
نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر
ملح
فلفل أسود زيت
طريقة تحضير أقراص البيض :
* يخفق ثم يضاف الفلفل الأخضر ثم يضاف بيكنج بودر
* ويتبل بالملح والفلفل ثم يضاف الأرز ونقلب جيدا
* ثم بالملعقة يوضع الخليط مثل الطعمية في الزيت وترك حتى تصل إلى اللون الذهبي ثم تقدم ،علي بتناول الزبادي بجانب السحور .
طريقة عمل ام علي بالكراميل :
اتشرت حلويات ام علي فى جميع الدول العربية بداية من الشام الى المملكة السعودية وهي حلوى محببة ومفضلة لدي الكثير لذلك تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل ام علي .
مقادير أم علي بالكراميل :
250 جرام عجينة كلاج
4 كوب حليب
1/2 كوب سكر
1/2 كوب زبدة
1/4 كوب زبيب
1/4 كوب لوز
1/4 كوب بندق
1/2 كوب جوز هند
1 ملعقة كبيرة قرفة
الكراميل:
1 كوب حليب
1/4 كوب سكر
1 ملعقة كبيرة نشا
1/2 كوب قشطة
طريقة تحضير أم علي بالكراميل:
-سخني الفرن لدرجة حرارة ١٨٠.
-حضري صينية متوسطة الحجم.
-باستعمال السكين قطعي عجينة الكلاج لشرائح، وفككيها عن بعضها، وضعيها في الفرن لمدة ٢٥ دقيقة مع تقليبها من وقت لآخر لتصبح ذهبية اللون، اتركيها جانبا.
-احضري طبق فرن متوسط الحجم. وضعي الكلاج المحمص في الطبق.
-وزعي فوقه الزبيب، اللوز، البندق ، جوز الهند والقرفة.
-في قدر سخني الحليب، السكر والزبدة وصبيه فوق الكلاج.
-ضعي الطبق بالفرن ٢٠ دقيقة ليتماسك قليلا ويصبح ذهبي اللون.
-الكراميل:
في كسرولة سخني السكر ليصبح ذهبي واضيفي الزبدة والكريمة، وباستعمال الملعقة الخشبية قلبي بهدوء ليصبح متجانسا وبعدها وزعيه على أم علي و قدميها مثلجة.
أهمية وجبة السحور :
من جانبه قال الدكتور مروان سالم اخصائي الصيدلة الإكلينيكية والتغذية العلاجية: إن وجبة السحور تعتبر من الوجبات التي يجب أن تكون وجبة خفيفة وغير مبالغ فيها ولايت، فلا يجب أن تحتوي وجبة السحور على الكثير من السعرات الحرارية، وذلك حتى يتمكن الجسم من حرقها خلال ساعات الصيام.
وأضاف سالم في برنامج هيلثي الذي يعرض على موقع "صدى البلد" الإخباري، إلى أنه لا يجب الاستغناء في وجبة السحور عن الجبن قليل الدسم، و الخيار بشكل أساسي؛ حيث ان الخيار من الخضروات التي تحتفظ بكميات كبيرة من المياه في الجسم، لذا فهو يوفر حاجة الجسم من الماء خلال عدد ساعات الصيام.
وتابع سالم، أن الطماطم يجب ان تحتويها وجبة السحور أيضا، إضافة إلى البروتينات، والتي يمكن ان نحصل عليها من خلال الفول، وهي وجبة شهيرة بين المصريين في وجبة السحور، ولا غني عنها؛ حيث يمكن اضافة الفول وبرز الكتان الحار مع الليمون.
وأكد أنه يمكن إدخال الشوفان في وجبة السحور، حيث انها يعتبر من الكربوهيدرات المعقدة، والتي يمكن ان تعطي احساسا بالشبع لفترات طويلة، حيث يمكن تناول 3 ملاعق من الشوفان على كوب من الزبادي وبعض من الفاكهة مثل الفراولة، والموز والجوافة، مع ملعقة عسل ابيض للتحلية.
ونوه سالم، أن لا يجب أن تكون وجبة السحور في وقت مبكر، إلا أن تأخير وجبة السحور أمر مستحب للغاية، إضافة إلى أنه لا يجب تناول الطعام مرة واحدة، ولكن يمكن تناول وجبة السحور على مدار ساعة، ولك بإتباع نظام اللقيمات، وهو نظام مفيد للغاية بالنسبة للجسم.